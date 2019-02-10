找不到好對象是我眼光很爛？　網分析：嘴巴甜的要小心

▲長期穩定交往的前提，必須成立在彼此都用心看待這段感情下。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導

男女情感間的問題總是讓人摸不著頭緒啊～有女網友在mobile01上PO文描述，身邊有好幾個朋友，不論是男生還是女生，在感情方面總是沒辦法有穩定的關係，不禁發問「有時在想會不會是個人眼光的關係，導致他們找不到理想的對象呢？」引發網友熱議。

女網友以「挑不到好對象是眼光問題嗎？」為題發文表示，雖然週遭朋友裡也有人有交往時間較長的對象，「但在我們朋友眼裡都認為不是那個『對的人』，像是年齡差距非常大、工作不穩定、常常跟異性曖昧等等。」所以她特地上網請教網友，想聽聽看大家的看法。

許多網友看完回應，「不是眼光的問題，是腦子的問題」、「可能個性有盲點，有些都已經會打人、動手了，還不離開對方」、「如果是偶而遇到，那可能是運氣不好；如果是常常遇到，那就是本身有問題了」。

▼愛情其實都是修練出來的，很多事情沒經歷過，其實也很難體會。（圖／翻攝PAKUTASO）

但也有另一半網友跳出來精闢解析，「有些人真的是『寧爛勿缺』，因為不想單身，所以無論怎樣的對象，都可以曖昧或交往」、「沒發現自己的弱點吧～比如有些人就很喜歡嘴巴甜、會講話的人，但善於說謊、嘴巴很甜的人本來就多半有問題，要小心啊～」、「如果只是不甘寂寞，所以隨意找個人交往，當然沒辦法長久」。

套一句「比悲傷更悲傷的故事」中的金句，「愛情如果能夠解釋，世界上就不會有人因此而痛苦了」，男女間的情感本來就很難摸透，每個人對於愛情的見解都有不同的方式，有些人花了大把青春談上一段好幾年的感情，最終也沒能開花結果；有些人明明很相愛，卻因為現實問題無法在一起。

▼談戀愛的結果只有兩種，一種是陷入愛情裡面，另外一種呢，就是把陷進去的愛情撈出來。（圖／傳影互動提供）