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一張飛往洛杉磯的單程票　來自伊朗的他成為全美最大玩具商

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▲▼玩具大亨雷瑞安（Isaac Larian）。（圖／翻攝自Twitter／isaaclarian）

▲玩具大亨雷瑞安（Isaac Larian）。（圖／翻攝自Twitter／isaaclarian）

記者張方瑀／編譯

MGA玩具公司（MGA Entertainment）創辦人兼執行長雷瑞安（Isaac Larian）位在洛杉磯的辦公室裡，有一個擁擠的的貨架，上面擺滿了簽了名的1美金、5美金和100美金鈔票，這些名字代表著曾經投資雷瑞安，但最後卻被他搞砸的人。雷瑞安幽默表示，「這裡真的快擠不下了。」

這位65歲的玩具界億萬富翁，多年來取得不少成就，包含2001年推出大受歡迎的貝茲娃娃（Bratz dolls）、2006年收購美國兒童家庭娛樂設備大廠「Little Tikes」、2018年推出爆紅的驚喜寶貝蛋（LOL Surprise）。在2018年5月玩具反斗城（Toys'R'Us）宣告破產時，雷瑞安開價6億7500萬美金（約台幣200億元）將剩餘資產買下，雖然最後收購失敗，雷瑞安還是認為，人就是要勇於證明你的反對者是錯的，就算最後失敗也不要緊。收購失敗反而激起雷瑞安的鬥志，「現在反而有機會讓人填補玩具反斗城留下來的空缺。」他的願望是，孩子可以來店裡體驗、觸摸、玩玩具，並享受在裡面的時間，父母不用擔心一定要消費，只要走進來就對了！

▼玩具大亨雷瑞安曾想買下破產的玩具反斗城。（圖／翻攝自Twitter／isaaclarian）

▲▼玩具大亨雷瑞安（Isaac Larian）。（圖／翻攝自Twitter／isaaclarian）

雷瑞安在伊朗首都德黑蘭（Tehran）長大，他的父親經營一家賣紡織品的小商店，雷瑞安時常在那裏幫忙管理庫存或收銀，他說，「我的童年就是學校、商店、寫作業、睡覺這4件事不斷交替，基本上根本沒有童年。」雷瑞安17歲時，說服父母從叔叔那邊借了753元美金 (約台幣2萬3000元)，買了一張飛往洛杉磯的單程機票，他就這樣獨自帶著手提行李箱跟一條母親給他的黃色毯子，前往美國展開冒險之旅。

他先在一間時薪1.65美元（約台幣50元）的咖啡館打工，一年之後他申請進入洛杉磯一所社區大學，開始半工半讀的生活。後來他1978年在加州州立大學（California State University）取得土木工程學位，此時他意識到自己的野心，「我知道我應該要成為一名企業家。」他決定成立玩具公司來彌補童年的遺憾。

1997年他的公司推出第一個玩具「Singing Bouncy Baby」，接著在2001年推出貝茲娃娃（Bratz dolls），隨著這款娃娃持續熱銷，雷瑞安公司的聲勢也不斷看漲，短短5年內，貝茲娃娃風靡全球，粉絲甚至將造型前衛多變的貝茲娃娃稱為「反芭比娃娃」，最高峰時，貝茲娃娃佔MGA總營業額的75%。回顧這趟創業之旅，雷瑞安認為「勇者致富」（Fortune favors the bold.），「我可以做任何我想做的事，而我只想要不斷創新，創新對玩具產業是非常重要的。」

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關鍵字：MGA,玩具

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