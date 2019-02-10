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人妻傳訊小王甜喊「老公好想你」　夫怒求償百萬...僅判賠X萬

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▲柬埔寨女子聲稱在拍賣網站買到劉男手機。（圖／達志／示意圖）

▲葉姓人妻跟陳男護傳曖昧訊息。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／台中報導

一名葉姓人妻日前被丈夫發現，和一名陳姓男子互傳曖昧訊息，兩人在對話中親暱互稱「老公」、「老婆」還時常傳「超想你」、「希望你跟一起到老ㄚ」等語。葉女的丈夫因此氣得對兩人求償100萬，但經法官審理後，僅判葉、陳兩人賠償7萬元，仍可上訴。

判決指出，葉夫懷疑妻子和陳男有超友誼關係，而之後還在妻子的手機裡發現，「想想想超想你惹」、「老公晚安安」、「你今天為什麼親嘴的時候都沒有想親的感覺」、「希望你跟一起到老ㄚ」、「假如沒發生這事，這幾天就可以陪你，但你兒再也沒辦法」、「至少能天天見面 」等語，一嘖嘖誇張又曖昧的訊息，都讓葉夫不甘綠光罩頂，因此氣得提告。

劈腿，兩性，男女，吵架，分手（圖／達志／示意圖）

▲葉夫發現曖昧簡訊後，氣得對兩人提告求償。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

葉、陳兩人均辯稱，之所以會有這些對話，是因為葉夫常常對葉女暴力相向，而兩人並沒有逾越兩性關係的交往。對此，法官認為，雙方的對話分明已經逾越正常社交的男女關係，但審酌兩人財力後，認為100萬的求償金額實在過高，賠償7萬元較為合理，仍可上訴。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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