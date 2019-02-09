華航機師罷工第2天首度談判卡關　解僱、減薪通通都違法

▲華航罷工進入第二天，今天首度進行勞資協商，不過雙方並未取得共識。（圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

華航機師罷工進入第2天，今（8）日下午3點展開罷工後首次勞資協商，不過歷經6小時討論宣告失敗，勞動部表示，工會為會員爭取權益，選擇用最辛苦的罷工手段，也是依法能運用的最後一個選擇，呼籲社會給予正面看待及諒解，同時也要求雇主不得對行使罷工權會員有解僱、降職、減薪等不當對待。

華航機師昨天展開罷工行動，今天下午3點展開勞資協商，不過最終零進度，機師公會理事長李信燕在晚間9點多時，突然離開交通部大門，歷經長達6個小時的協商，僅討論第一項訴求，不過依然尚未取得共識，雙方決定各自攜回研議，因此機師罷工行動將持續進行。

勞動部長許銘春表示，得知機師工會華航分會決議要啟動罷工後，勞動部相關業務單位即成立應變小組，在農曆春節期間持續與交通部、桃園市政府及工會保持聯繫，相關人員並銷假到辦公室開會因應；她也指示政務次長劉士豪擔任因應小組副召集人，並在昨天參與交通部的應變會議，全力協助華航勞資雙方進行協商。

▲勞動部強調，雇主不得對行使罷工權會員有解僱、降職、減薪等不當對待。（圖／記者紀佳妘攝）

針對外界關心「罷工預告」制度，許銘春說，勞動部在確保工會合法、正當行使罷工權及兼顧公共利益等原則下，曾於2017、2018年邀集勞雇團體、消費者團體與政府部門，聽取各界對罷工預告制度的建議，但因會中勞資雙方認知差距極大，未獲具體共識，勞動部將再努力整合各界意見。

此外，華航在罷工期間暫時停止薪資、外站住宿、交通費及相關福利事項等相關給付，勞動部對此表示，華航提供住宿和交通，主要是以利於空勤組員在外站休息並為接續的執勤做準備，因此若空勤組員罷工，並無執勤，雇主也不需提供外站住宿與交通，並不涉及不當勞動行為，且在今天勞資協商會議中充分討論，獲得共識。