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新年展望　國發會陳美伶拋三大旗艦策略

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▲▼▲▼面對新的一年充滿挑戰，國發會拋出三大旗艦計畫跟五大政策目標，希望讓台灣順利度過轉型期。（圖／取自國發會臉書）

▲面對新的一年充滿挑戰，國發會拋出三大旗艦計畫跟五大政策目標，希望讓台灣順利度過轉型期。（圖／取自國發會臉書）

財經中心／綜合報導

金豬年才剛開始，國發會主委陳美伶今天（9日）表示，今年對台灣是非常關鍵的一年，面對國內外經濟、社會及科技等主客觀環境前所未有的劇變，台灣將面臨更為嚴峻的各項挑戰。國發會今年將全力以赴統合推動「三大旗艦、五路齊發、發發發」八大重點工作。

陳美伶說，今年台灣要面對因應美中貿易糾紛影響全球經濟景氣、國內經濟成長動能趨緩、台灣日趨嚴重的高齡少子化、人口過度集中大都會與鄉村發展失衡等重大課題因此拋出三大旗艦策略，包含地方創生、雙語國家、智慧政府等三項計畫。

陳美伶主委指出，台灣要均衡發展、永續發展，推動地方創生是國家安全戰略層級的國家政策。行政院宣布108年為地方創生元年，國發會將以人為核心，找尋每一個地方的
獨有特色，依據「地方創生國家戰略計畫」，推動企業投資故鄉、科技導入、整合資源、社會參與創生及品牌建立，希望把地方的生活空間、生計做好，減緩地方人口外流並促進人口回流。國發會已選定134處人口外流嚴重及相對弱勢的鄉鎮，列為優先推動地區，今年將結合政府與民間各種資源，全面展開推動地方創生工作。

要如何推動雙語國家，陳美伶認為，全球都在競逐人才，台灣的人才素質很好，但使用英文跟世界溝通的能力仍有不足。國發會制定「2030雙語國家政策發展藍圖」，將以「厚植國人英語力」與「提升國家競爭力」兩大政策目標，推動從需求端全面強化國人英語力、以數位科技縮短城鄉資源落差、兼顧雙語政策及母語文化發展與打造年輕世代的人才競逐優勢等4項理念，來提升國人的英語力，進而吸引跨國企業來台，讓年輕世代可在家鄉有更好的發展機會。

陳美伶強調，推動雙語國家的重點不是為了英文考試、不是為了學習文法，而是以全民為對象，全面提升國人與世界溝通的英語力，進而提升台灣的國家競爭力。希望能結合公私部門資源，以全民運動的方式推動雙語國家政策。

陳美伶說，面對智慧時代來臨，政府組織運作及為民服務工作也要與時俱進邁向行動化、智慧化。國發會將統合推動智慧政府，以全面發行絕不會侵犯人權、只有識別功能的數位身分識別證(New eID)串連政府所有服務，並建立安全及可信賴的資料交換骨幹網路等兩項基礎架構，整合運用人工智慧、區塊鏈、大數據等各項資訊科技，提供民眾便利、有效率及全年無休的創新智慧服務，簡化行政流程，優化政府治理，提升決策效能，讓民眾透過手機即可隨時隨地線上取得至少八成以上的政府服務。

陳美伶補充，除了旗艦計畫之外，國發會還有五路齊發政策，包含優化新創投資經營環境及推動行動支付、新經濟移民法立法、強化落實「歡迎台商回台投資行動方案」、持續法規鬆綁排除投資經營障礙、活化中興新村找回昔日風華等五大方向，希望讓今年台灣能順利度過轉型期。

▼面對新的一年充滿挑戰，國發會拋出三大旗艦計畫跟五大政策目標，希望讓台灣順利度過轉型期。（圖／取自國發會臉書）

▲▼▲▼面對新的一年充滿挑戰，國發會拋出三大旗艦計畫跟五大政策目標，希望讓台灣順利度過轉型期。（圖／取自國發會臉書）

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關鍵字：國發會,雙語國家,地方創生

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