快訊／史上第一家！1億大樂透「基隆一注獨得」　連2年春節開頭獎

▲大樂透再度開出一注獨得，獎落基隆。（圖／記者許力方攝）

記者許力方／台北報導

大樂透春節倒數第二次開獎，台彩9日初五晚間10時公布派彩結果，第108000018期中獎獎號為06、08、18、19、20、30，特別號：22，1億元頭獎開在基隆暖暖區源遠路192號「碇內彩券行」，同樣是一注獨得；至於春節大紅包則開出共29注。下期初六大樂透預估銷售金額仍有2.5億元，台彩表示，頭獎金額仍保證1億元。

台彩9日大樂透頭獎派彩結果出爐，1億元獎落基隆市暖暖區，繼初四開出頭獎後連二開胡，同樣由一人獨得。台彩表示，開出頭獎的「碇內彩券行」，去年除夕也開出一個大樂透頭獎1.6億元，是史上第一家連2年春節都開頭獎的投注站；統計今年春節期間大樂透已經開出4次頭獎，打平2016年以來每年春節期間均開出4次頭獎的紀錄。

事實上，從連假前最後一個上班日1日開始，連槓13期的大樂透3.87億元頭獎開出，落在台南，一注獨得；5日大年初一又開出頭獎，2.17億元獎落雲林斗六，同樣是一人獨得！一直到8日初四，連槓2期的2.04億元頭獎又是一注獨得，開在新北蘆洲，讓台彩買氣超旺。

至於「春節大紅包」9中6開出情形，本期共開出24組，總中獎注數為29注，其中19組為單注中獎，5組為2注均分。台彩表示，活動首期從1日起至本期，累計共開出276組，未達360組，10日繼續加開9個獎號，對中其中6個就中春節大紅包。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。