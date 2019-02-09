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想縱横商場賺大錢　善於擺撲克臉很管用

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▲▼ 俄羅斯輪盤。（圖／翻攝自PIXABAY）

▲研究指出，一個成功的玩家，除了有一手好牌，還要有善於察言觀色的能力，才是勝率較高的玩家。（圖／翻攝自PIXABAY）

保持一張「撲克臉」，可以讓你擁有更多財富，甚至連在賭場也銳不可擋？

這不是無稽之談！加州大學戴維斯分校的分析指出，當你可以在工作場域，不輕易喜形於色，並藉機觀察對手，這將有助於你的成功。至於這項研究的對象是誰呢？答案就是在賭城拉斯維加斯參加撲克牌的3萬5千位玩家，這是將他們三週以來互動匯集，做研究而得到的報告。

根據研究指出，一個成功的玩家，除了有一手好牌，還要有善於察言觀色的能力，才是勝率較高的玩家。研究拿需要常虛張聲勢的德州撲克為例，如果你有一手好牌，你可能要故意不大灑幣，讓對方認為你的牌並不大，反之亦然。

撲克牌專家，《撲克MBA》一書作者丁金（Greg Dinkin）就表示：「許多人覺得會打牌屬於天賦之一，或者有較敏銳的個性，但他們只是較冷靜觀察牌桌狀況，才下出好的決定。」事實上，研究得出的結果，真正能在牌桌上獲利的玩家不到兩成，然而從研究中得出更實用的結過是，如果能在高風險及高度不確定環境中，冷靜處理事務，將更是企業所需要的人才。

事實上，撲克牌好手們也讓我們悟出一些在商業上，通用的成功道理：

1.要學著與不確定性為伍

著有《像賭牌一樣思考：如何在資訊有限下做更明智決定》一書的前職業撲克好手杜克（Annie Duke）說：我們就是能夠接受，其實我們完全不知道對方的牌，才培養出能在高壓環境中，關關難過關關過的能力。

2. 訊息取得越多越好

杜克表示，過程絕對比結果重要，也就是現在的狀況並不等於最終狀況，不要看到大爛牌就絕望，因主要還是取決於你怎麼打這副牌。不需要在獲取部分訊息時就反應過度，而是盡力獲取更多資訊，看出事情的全貌，或許轉虧為盈的關鍵就在其中。

▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲不需要在獲取部分訊息時就反應過度，而是盡力獲取更多資訊，看出事情的全貌，或許轉虧為盈的關鍵就在其中。（圖／視覺中國）

3.設定停損點

會有這個想法是因為杜克認為，人在壓力下，常做不出好的決定。無論是獲利和時間都一樣，獲利是因為若人在大賠錢的狀況下，可能就有衝動的決定：時間則是指若戰線拉太長，人就容易失去耐性。其實套用到投資市場上，不也是如此嗎？

4.站在對手的角度思考

若你把自己表現強勢，那對方可能就認為你有好牌，杜克分析。他是想說，對手說不定也是分析好手，成功者會料想到這點，因此真正厲害的角色，反而會展開一副柔和的姿態。若套用在商場上，這些場景好像也都有既視感，像往往拍桌最大聲的人，都易變成輸家。

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關鍵字：商場,賺錢,撲克臉

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