快訊／8天開2注頭彩！最後2次機會「1億大樂透」開獎　春節大紅包出爐

記者許力方／台北報導

台彩加碼，大樂透春節連10天每天開獎，春節8天已經開出2次破2億元頭獎，一次獎落雲林斗六，另一次則開在新北蘆洲，9日初五持續開獎，保證頭彩1億元。大樂透晚間中獎號碼出爐，由小而大依序為 ：06、08、18、19、20、30 ，特別號： 22 ，「春節大紅包」9個獎號也依序開出為： 02、06、13、14、32、42、46、47、48 ，只要對中6個號碼就中100萬元。

事實上，從連假前最後一個上班日1日開始，連槓13期的大樂透3.87億元頭獎開出，落在台南，一注獨得；5日大年初一又開出頭獎，2.17億元獎落雲林斗六，同樣是一人獨得！一直到8日初四，連槓2期的2.04億元頭獎又是一注獨得，開在新北蘆洲，讓台彩買氣超旺。

▲大樂透8天開出2注頭獎，彩金都破2億元。（圖／記者許力方攝）



第108000018期大樂透晚間8時30分開獎，中獎獎號由小至大依序為： 06、08、18、19、20、30 ，特別號： 22 。台彩表示，本期銷售金額2.7億元，總獎金1.516萬元，因上期頭獎送出，仍保證頭獎有1億元。至於「春節大紅包」9個獎號也開出，依序為： 02、06、13、14、32、42、46、47、48 ，只要對中任6個號碼就中100萬元。

台彩表示，大樂透春節加碼總計要送出360組100萬元的春節大紅包，從1日起已經開出超過三分之二的組數，目前累積開出組數已達252組，中獎人數累計達309人，其中有205人獨得百萬獎金，還沒中獎的民眾也不用羨慕，春節大紅包還剩下108組100萬元的中獎機會，9日大樂透持續開獎，頭獎保證1億元，也會繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可贏得百萬獎項。