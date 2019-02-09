俄羅斯計畫2031年完成首次載人登月　月球基地2034開工

▲ 俄羅斯最新月球計畫曝光。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯官媒《衛星通訊社》今（9）日援引國家航太集團（Roscosmos）旗下的中央精密機械研究中心（TsNIIMash）一份文件報導，首批俄羅斯太空人將於2031年前往月球，且此後每一年都將進行此類飛行。

報導指出，2031年的計畫包括「首度將太空人送往月球」，2032年則計劃運送月球車（可搭載太空人的重型月球車）和第二批太空人到月球上；而他們將負責在月球表面測試車輛。

文件顯示，太空人預計在2033年乘月球車展開長途旅行，以進行科學實驗及測試機器人綜合體，2034年開始建設月球基地。另一方面，正式載人飛行前應於2028和2029年試飛，分別測試太空船起降以及載人太空船繞月飛行。

事實上，俄羅斯航太集團載人太空飛行總設計師米可林（Yevgeny Mikrin）此前就曾透露，2030年至2035年是創建月球軌道器的時間範圍，俄國太空人將於2030年後首次登月，任務時間為期14天，2035年將搭建一座完整可居住的月球基地。 俄羅斯航太總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）則指出，該基地「不會經常有人，但可以訪問」。