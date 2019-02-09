房貸業務春暖花開　銀行低利房貸比一比

▲去年的房貸餘額挑戰近幾年新高，銀行紛紛祭出低利。（圖／記者林敬旻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

房市回溫，根據央行統計，去年的房貸餘額更創8年來新高，各家銀行開始在房貸上祭優惠，大打利率戰，希望可以吸引優質的客戶上門。銀行推出低利房貸，永豐銀、渣打銀行利率最低跌破1.6%，以1.58%的低利房貸吸睛。

中央銀行公布2018年12月全體銀行購置住宅款（房貸）餘額及建築貸款（土建融）餘額，各為6.98兆元及1.86兆元，續雙創歷史新高紀錄，且房貸全年增加3,296億元，年增率4.96％、創8年來新高，渣打銀顯示，凡渣打優先理財客戶，或申貸房屋經本行鑑價金額達台北市、新北市2,000萬或其他地區1,500萬，即可享有最低1.58%起優惠利率。成功申辦「溫馨成家組合」即可享有免帳管費、審查費優惠。房屋轉貸、原屋融資再享最高8,000地政設定規費補貼。

永豐銀行挺國人過好年住好屋，推出「豐雲房貸」利率符合條件最低1.58%起。永豐銀行個人金融處處長江靜美表示，豐雲房貸結合線上房貸試算、增貸與彈性繳款等多重服務，打造兼具安全與便利性的數位平台，永豐持續為國人量身打造最優質的房貸服務，除優惠利率外，最長可貸30年、最高可貸八五成。

▲各銀行低利房貸比較表。（製表／記者吳靜君、以各銀行公告為準）

一銀也針對優質客群，推出金鑽客群優惠房貸專案，針對精英客群購買自用住宅，符合自用住宅貸款定義者，利率i＋0.54%起(目前為1.62%)機動計息；若未符合「自用住宅貸款」定義者，利率i＋0.60%起(1.68%)機動計息；上海商銀則針對首購族、公教人員推出幸福貸回家方案，最低1.6%起，貸款成數八成，貸款期限最長30年。

各銀行也看好今年的房市的發展，部分公股銀行房貸餘額已接近臨界線（銀行法規定，房貸餘額不考超過存款與金融債的三成），因此許多以多吸收存款，來增加房貸的業務量；金融研訓院則表示，市場預期今年購屋意願增強以及台商回流可望帶動房地產市場稍微回溫，銀行高階主管對房地產趨勢抱持著回溫的看法。