　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

房貸業務春暖花開　銀行低利房貸比一比

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲去年的房貸餘額挑戰近幾年新高，銀行紛紛祭出低利。（圖／記者林敬旻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

房市回溫，根據央行統計，去年的房貸餘額更創8年來新高，各家銀行開始在房貸上祭優惠，大打利率戰，希望可以吸引優質的客戶上門。銀行推出低利房貸，永豐銀、渣打銀行利率最低跌破1.6%，以1.58%的低利房貸吸睛。

中央銀行公布2018年12月全體銀行購置住宅款（房貸）餘額及建築貸款（土建融）餘額，各為6.98兆元及1.86兆元，續雙創歷史新高紀錄，且房貸全年增加3,296億元，年增率4.96％、創8年來新高，渣打銀顯示，凡渣打優先理財客戶，或申貸房屋經本行鑑價金額達台北市、新北市2,000萬或其他地區1,500萬，即可享有最低1.58%起優惠利率。成功申辦「溫馨成家組合」即可享有免帳管費、審查費優惠。房屋轉貸、原屋融資再享最高8,000地政設定規費補貼。

永豐銀行挺國人過好年住好屋，推出「豐雲房貸」利率符合條件最低1.58%起。永豐銀行個人金融處處長江靜美表示，豐雲房貸結合線上房貸試算、增貸與彈性繳款等多重服務，打造兼具安全與便利性的數位平台，永豐持續為國人量身打造最優質的房貸服務，除優惠利率外，最長可貸30年、最高可貸八五成。

▲▼各銀行低利房貸比較表。（製表／記者吳靜君、以各銀行公告為準）

▲各銀行低利房貸比較表。（製表／記者吳靜君、以各銀行公告為準）

一銀也針對優質客群，推出金鑽客群優惠房貸專案，針對精英客群購買自用住宅，符合自用住宅貸款定義者，利率i＋0.54%起(目前為1.62%)機動計息；若未符合「自用住宅貸款」定義者，利率i＋0.60%起(1.68%)機動計息；上海商銀則針對首購族、公教人員推出幸福貸回家方案，最低1.6%起，貸款成數八成，貸款期限最長30年。

各銀行也看好今年的房市的發展，部分公股銀行房貸餘額已接近臨界線（銀行法規定，房貸餘額不考超過存款與金融債的三成），因此許多以多吸收存款，來增加房貸的業務量；金融研訓院則表示，市場預期今年購屋意願增強以及台商回流可望帶動房地產市場稍微回溫，銀行高階主管對房地產趨勢抱持著回溫的看法。

ET快訊
不准死在這！世界唯一「禁止出生死亡」小鎮　孕婦生產前得先走
5結紮人夫超寵妻！李李仁「痛不算什麼」陶晶瑩手術室外哭紅眼
金門透天厝姑侄細故持刀相向　侄兒身中多刀穿胸亡

關鍵字：房貸,專案,青年,好房,房地產

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大陸磁吸效應不停歇　台灣的資本市場擴張壓力大

加油要快！汽、柴油下周最少漲0.5元　「凍漲」小確幸快結束了

房貸業務春暖花開　銀行低利房貸比一比

大陸磁吸效應不停歇　台灣的資本市場擴張壓力大

豬年賺大錢，你的投資方法該換了！偷學有錢人的投資3心法

ICT最新趨勢曝光!數位產品全面轉型有譜　2022年跟不上將失2/3商機

油價春節凍漲後還要下降13元？　國際油價走揚反而估會上漲0.8元

電價在哪任總統最高？　經濟部一張圖打臉藍粉「不要造謠喔」

投資人必讀！台股逐筆交易將上路，3大原則教你投資賺錢

奇！神明暗示姊妹一起買刮刮樂　果真刮中百萬頭獎

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

加油要快！汽、柴油下周最少漲0.5元　「凍漲」小確幸快結束了

房貸業務春暖花開　銀行低利房貸比一比

大陸磁吸效應不停歇　台灣的資本市場擴張壓力大

豬年賺大錢，你的投資方法該換了！偷學有錢人的投資3心法

ICT最新趨勢曝光!數位產品全面轉型有譜　2022年跟不上將失2/3商機

油價春節凍漲後還要下降13元？　國際油價走揚反而估會上漲0.8元

電價在哪任總統最高？　經濟部一張圖打臉藍粉「不要造謠喔」

投資人必讀！台股逐筆交易將上路，3大原則教你投資賺錢

奇！神明暗示姊妹一起買刮刮樂　果真刮中百萬頭獎

過年集資買刮刮樂就對了！　4年輕人「10萬→100萬」嗨翻天

過年紅包理財　天秤、天蠍、金牛最愛買利變年金險

蘇志燮來了！大年初五開工　包緊緊「Delay三小時」抵台

大福興宮月老祖廟舉辦「拋繡球迎親」　180男搶32女競爭激烈

諷鄭文燦很會自保「切割囉」　王鴻薇：何煖軒下台不遠了！

大陸最賺錢企業將赴港IPO　母公司利稅總額超5.1兆元

健身狂練腿「操爆膝蓋」　她變天就悶痛...針灸也無效！

《航海王》狂賣22年「作者豪宅有條河！」　尾田榮一郎6大都市傳說

巫師公牛交易創雙贏　交易主角三人首戰皆亮眼

影／雲南絕美洱海邊洗車洗衣　陸奧客遭網友拍下挨罰

泰王槓親姊「皇室參政違憲」　67歲美艷公主執意選總理：我只是平民

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

財經熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中30..

即／初四大樂透號碼出爐！145..

即／大樂透一人獨得2.04億元..

油價春節凍漲後還會大降13元？

退休領了勞保再就業　投職災保險..

買一塊地賺3份錢　張軍種杏、種..

集資刮刮樂　4年輕人「10萬→..

機師罷工／—張表看懂8家保險快..

5個理財技巧學起來輕鬆賺

奇！神明暗示姊妹一起買刮刮樂　..

小資年終、壓歲錢理財術　無痛存..

2000元刮刮樂「中獎率69%..

投資人必讀！台股逐筆交易將上路..

全球最高薪女CEO年賺105億..

更多熱門

相關新聞

過年回家最怕長輩逼婚　5招對抗

對於北漂的年輕人來說，每逢過年過節最辛苦的就是一票難求，但是對適婚年齡的北漂青年人而言卻是最好的藉口，買不到車票可以不用趕回家過年，最好別遇到那些三姑六婆的長輩問長問短的「有沒有女/男朋友」、「什麼時候結婚」、「什麼時候生孩子」、「有沒有買房子」。

醒吾高中欠薪多月　老師借錢養家

章定煊：房產投資背後是生態浩劫！

海底撈創始人首入富比士女富豪榜！

10年首跌！北京二手住宅跌7.1%

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

「74部」陪90後長大的經典卡通！

華航機師薪水、休假、工時全曝光　

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面