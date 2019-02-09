　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

大陸磁吸效應不停歇　台灣的資本市場擴張壓力大

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）

▲台灣IPO主要的籌資規模相較於其他交易所來說，都屬於偏小。（圖／翻攝自網路）

記者吳靜君／台北報導

IPO首次公開發行、首次掛牌市場的擴展，可以說各國吸引優秀企業、為股票市場增添活水的能力，所以各國無不卯足全力爭取企業掛牌上市。多數的會計師事務所皆認為，今年的IPO家數、籌資金額可以維持穩定，卻也面臨了中國大陸的磁吸壓力。

根據去年IPO（首次公開發行）家數明顯回升，並超越金管會設定的百家目標，其中上市、上櫃共60家，為上市29家、上櫃31家，興櫃則有52家。勤業眾信統計，IPO籌資金額為235億元，較106年的148億元明顯成長，不過主要的籌資規模相較於其他交易所來說，都屬於偏小。會計師認為，今年要達到另一個百家IPO應該是沒問題，但是是否能夠繼續成長，關鍵在於美中貿易戰的發展，及各產業的因應狀況。

但是富士康工業互聯網（FII）去年到A股掛牌，引發掛牌的磁吸效應議論，會計師事務所認為，今年可能會繼續發生，有會計師就透露，今年就有，有4~5家的企業正被輔導，等著到中國大陸去掛牌上市。去年A股IPO為102家，全年融資規模約為1,366億人民幣。資誠會計師事務所表示，去年大陸A股發行節奏相對進行緩慢，上市審核從嚴，造成少不合格企業主動退出。也有會計師事務所認為，A股的審查嚴苛，會減緩中國大陸的磁吸效應，讓台灣有增長的空間。

▲陸A股大跌　人行行長：主要受情緒影響「投資者應冷靜」。（圖／視覺中國）

▲FII去年到A股掛牌，引發掛牌的磁吸效應議論。（圖／視覺中國）

全世界正積極搶攻新創、科技，尋找新的商機和扶植「獨角獸」公司，中國大陸也正積極推行「科創板」希望可以吸引一流的新創公司、獨角獸企業到中國大陸掛牌，這也造成台灣的資本市場一定的壓力。勤業眾信表示，中國大陸的科創板條件為希望市領頭的企業、具有領銜的技術和是獨角獸企業等，短期之內對於台灣的企業過去掛牌部會有影響。

但是外界認為，中國大陸科創板開始接受申請，將會吸引優秀的外國企業去掛牌，國內證券業者表示，由於台、美、港、中的證券市場條件及結構不同，各有優缺點，台灣證券市場應該要找出有亮點的「獨角獸企業」掛牌，才不會逐漸被邊緣化。

ET快訊
不准死在這！世界唯一「禁止出生死亡」小鎮　孕婦生產前得先走
5結紮人夫超寵妻！李李仁「痛不算什麼」陶晶瑩手術室外哭紅眼
金門透天厝姑侄細故持刀相向　侄兒身中多刀穿胸亡

關鍵字：IPO,交易所,競逐,磁吸效應,FII,科創板,獨角獸企業

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美元商品大檢視　豬年靠美元投資賺大錢

加油要快！汽、柴油下周最少漲0.5元　「凍漲」小確幸快結束了

房貸業務春暖花開　銀行低利房貸比一比

大陸磁吸效應不停歇　台灣的資本市場擴張壓力大

豬年賺大錢，你的投資方法該換了！偷學有錢人的投資3心法

ICT最新趨勢曝光!數位產品全面轉型有譜　2022年跟不上將失2/3商機

油價春節凍漲後還要下降13元？　國際油價走揚反而估會上漲0.8元

電價在哪任總統最高？　經濟部一張圖打臉藍粉「不要造謠喔」

投資人必讀！台股逐筆交易將上路，3大原則教你投資賺錢

奇！神明暗示姊妹一起買刮刮樂　果真刮中百萬頭獎

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

加油要快！汽、柴油下周最少漲0.5元　「凍漲」小確幸快結束了

房貸業務春暖花開　銀行低利房貸比一比

大陸磁吸效應不停歇　台灣的資本市場擴張壓力大

豬年賺大錢，你的投資方法該換了！偷學有錢人的投資3心法

ICT最新趨勢曝光!數位產品全面轉型有譜　2022年跟不上將失2/3商機

油價春節凍漲後還要下降13元？　國際油價走揚反而估會上漲0.8元

電價在哪任總統最高？　經濟部一張圖打臉藍粉「不要造謠喔」

投資人必讀！台股逐筆交易將上路，3大原則教你投資賺錢

奇！神明暗示姊妹一起買刮刮樂　果真刮中百萬頭獎

過年集資買刮刮樂就對了！　4年輕人「10萬→100萬」嗨翻天

過年紅包理財　天秤、天蠍、金牛最愛買利變年金險

蘇志燮來了！大年初五開工　包緊緊「Delay三小時」抵台

大福興宮月老祖廟舉辦「拋繡球迎親」　180男搶32女競爭激烈

諷鄭文燦很會自保「切割囉」　王鴻薇：何煖軒下台不遠了！

大陸最賺錢企業將赴港IPO　母公司利稅總額超5.1兆元

健身狂練腿「操爆膝蓋」　她變天就悶痛...針灸也無效！

《航海王》狂賣22年「作者豪宅有條河！」　尾田榮一郎6大都市傳說

巫師公牛交易創雙贏　交易主角三人首戰皆亮眼

影／雲南絕美洱海邊洗車洗衣　陸奧客遭網友拍下挨罰

泰王槓親姊「皇室參政違憲」　67歲美艷公主執意選總理：我只是平民

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

財經熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中30..

即／初四大樂透號碼出爐！145..

即／大樂透一人獨得2.04億元..

油價春節凍漲後還會大降13元？

退休領了勞保再就業　投職災保險..

買一塊地賺3份錢　張軍種杏、種..

集資刮刮樂　4年輕人「10萬→..

機師罷工／—張表看懂8家保險快..

5個理財技巧學起來輕鬆賺

奇！神明暗示姊妹一起買刮刮樂　..

小資年終、壓歲錢理財術　無痛存..

2000元刮刮樂「中獎率69%..

投資人必讀！台股逐筆交易將上路..

全球最高薪女CEO年賺105億..

更多熱門

相關新聞

科創板細則公佈　未盈利企業上市

深受投資者關注的科創板終於有詳細訊息。上交所30日晚明確了科創板改革的相關內容，自發布之日起實施。其中，從上市的程序來看，科創板實行注冊制；從上市企業的范圍來看，未盈利企業、紅籌企業以及上市公司的子公司均可在科創板上市；放寬漲跌幅，企業上市前五天不限漲跌幅，第六天開始設限20％。

華聞快遞／金廈通電前期工作完成

克瑞莫：陸股票不值得冒險

Cama咖啡拚明年掛牌　挑戰3年營收增3倍

台股新掛牌家數　上看60家

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

「74部」陪90後長大的經典卡通！

華航機師薪水、休假、工時全曝光　

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面