大陸磁吸效應不停歇　台灣的資本市場擴張壓力大

▲台灣IPO主要的籌資規模相較於其他交易所來說，都屬於偏小。（圖／翻攝自網路）

記者吳靜君／台北報導

IPO首次公開發行、首次掛牌市場的擴展，可以說各國吸引優秀企業、為股票市場增添活水的能力，所以各國無不卯足全力爭取企業掛牌上市。多數的會計師事務所皆認為，今年的IPO家數、籌資金額可以維持穩定，卻也面臨了中國大陸的磁吸壓力。

根據去年IPO（首次公開發行）家數明顯回升，並超越金管會設定的百家目標，其中上市、上櫃共60家，為上市29家、上櫃31家，興櫃則有52家。勤業眾信統計，IPO籌資金額為235億元，較106年的148億元明顯成長，不過主要的籌資規模相較於其他交易所來說，都屬於偏小。會計師認為，今年要達到另一個百家IPO應該是沒問題，但是是否能夠繼續成長，關鍵在於美中貿易戰的發展，及各產業的因應狀況。

但是富士康工業互聯網（FII）去年到A股掛牌，引發掛牌的磁吸效應議論，會計師事務所認為，今年可能會繼續發生，有會計師就透露，今年就有，有4~5家的企業正被輔導，等著到中國大陸去掛牌上市。去年A股IPO為102家，全年融資規模約為1,366億人民幣。資誠會計師事務所表示，去年大陸A股發行節奏相對進行緩慢，上市審核從嚴，造成少不合格企業主動退出。也有會計師事務所認為，A股的審查嚴苛，會減緩中國大陸的磁吸效應，讓台灣有增長的空間。

▲FII去年到A股掛牌，引發掛牌的磁吸效應議論。（圖／視覺中國）

全世界正積極搶攻新創、科技，尋找新的商機和扶植「獨角獸」公司，中國大陸也正積極推行「科創板」希望可以吸引一流的新創公司、獨角獸企業到中國大陸掛牌，這也造成台灣的資本市場一定的壓力。勤業眾信表示，中國大陸的科創板條件為希望市領頭的企業、具有領銜的技術和是獨角獸企業等，短期之內對於台灣的企業過去掛牌部會有影響。

但是外界認為，中國大陸科創板開始接受申請，將會吸引優秀的外國企業去掛牌，國內證券業者表示，由於台、美、港、中的證券市場條件及結構不同，各有優缺點，台灣證券市場應該要找出有亮點的「獨角獸企業」掛牌，才不會逐漸被邊緣化。