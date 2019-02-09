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蘋果狂降價救買氣也沒用　技術人員也「撩落去」幫忙賣iPhone

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▲iPhone XR、 iPhone XS、 iPhone XS MAX。（圖／路透）

▲蘋果去年新iPhone售價貴桑桑，蘋果為刺激買氣祭出折扣優惠促銷。（示意圖／路透）

財經中心／綜合報導

蘋果2018年一口氣推出3款新iPhone，不過價格貴桑桑，果粉也不買單，連帶衝擊蘋果股價與相關供應鏈的營運，蘋果罕見降價求售，引發外界高度矚目。另據外媒指出，蘋果悄悄要求技術人員向過保固期的老用戶，推廣換新機的計畫。

蘋果去年9月發表iPhone 8、iPhone XR等新機，不過規格了無新意，果粉買氣縮手，一舉創下史上銷量第2差，因此上市短短不到4個月的時間，蘋果卻罕見祭出舊機回收條款、折扣促銷等活動，希望能夠帶動買氣，引發外界高度討論。

根據《彭博社》報導，蘋果高階主管擔憂iPhone銷量低迷不振，要求零售員工使用過去前所未有的方式推廣新機，而技術人員也被告知對所有過保固期的手機用戶，推銷他們換新款iPhone的計畫。

▲▼ 安琪拉．阿倫茲（Angela Ahrendts） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿倫茲（Angela Ahrendts） 將在今年4月卸下蘋果零售長一職，震驚各界。（圖／達志影像／美聯社）

為拯救蘋果新機銷量，高階零售人員必須確保其他零售員工建議進行升級之外，同時也在商店中祭出iPhone XR的折扣促銷，而蘋果官網上的iPhone定價也同步降價，不過需用舊型號進行交易。

值得一提的是，蘋果日前宣布，零售長阿倫茲（Angela Ahrendts）因「新的個人和職涯追求」將在4月離職，在科技界投下一顆震撼彈。她在蘋果任職近5年，主要任職零售和網路商店的經營，曾被外界視為是蘋果執行長庫克（Tim Cook）的接班人，且2018年的總薪酬為2650萬美元（約新台幣8億元），比庫克還高。

ET快訊
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關鍵字：蘋果,庫克,阿倫茲,銷售,新機,iPhone,果粉,買氣,保固

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