　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

油價春節凍漲後還要下降13元？　國際油價走揚反而估會上漲0.8元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲加油,中油,油價,汽油。（圖／記者林敬旻攝）

▲油價下周起預估將會調漲0.8元，不過有網友根據浮動油價漲跌預測，則估將調降13.2元，引發熱烈討論。（示意圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

春節期間油價凍漲，成為不少民眾的小確幸，不過明天（10日）將公布下周油價是否調漲，就有多位網友在報廢公社、綠豆嘉義人等社團貼出一張圖片，從圖中發現下周一（11日）起汽油預估下跌13.2元，引發網友熱烈討論，直呼「過年可別亂開玩笑啊！」

經濟部為讓民眾好過年，宣布春節期間油價與瓦斯凍漲，過年前一周（1月27日）和這周（2月10日）價格只跌不漲，連續2周依「調降不調漲」的原則調整國內汽、柴油價格，直到2月10日後恢復按公式計算。

▲▼根據Goodlife浮動油價漲跌監測，下周油價將調降13元。（圖／取自Goodlife）

▲根據Goodlife浮動油價漲跌監測，下周油價將調降13.2元。（圖／取自Goodlife）

根據指標原油價格，本周累計至昨天來到每桶62.19美元，比凍漲前的59.79美元大漲4.4美元，按照浮動油價機制計算，預估下周油價將會上漲，汽、柴油每公升調漲0.8元，因此推估中油92無鉛汽油將漲至每公升27.2元、95無鉛汽油28.7元、98無鉛汽油30.7元，超級柴油每公升25元，不過詳細實際油價變化，仍有待明日中午12點公布

不過有一名網友在臉書社團分享一張圖片，根據GoodLife浮動油價漲跌預測，下周一（2月11日）起，預估汽油每公升調降13.2元，柴油也調降14.2元，引發網友高度討論，不少人直言「系統是不是故障了」，也有網友大喊「不可能」，也有車主說，「過年可別亂開玩笑啊！」

ET快訊
有馬妹戀洋主廚「斬表兄妹婚姻」　小恩恩嗆酸民：她不是婊子
谷關觀景台欄杆縫隙太大！1歲女童摔8樓高河床搶救2hr身亡
宮鬥比甄嬛狠！她到50歲還侍寢　當上皇太后「卻離奇慘死」

關鍵字：中油,油價,春節,過年,經濟部,瓦斯,凍漲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

ICT最新趨勢曝光!數位產品全面轉型有譜　2022年跟不上將失2/3商機

油價春節凍漲後還要下降13元？　國際油價走揚反而估會上漲0.8元

電價在哪任總統最高？　經濟部一張圖打臉藍粉「不要造謠喔」

投資人必讀！台股逐筆交易將上路，3大原則教你投資賺錢

奇！神明暗示姊妹一起買刮刮樂　果真刮中百萬頭獎

過年集資買刮刮樂就對了！　4年輕人「10萬→100萬」嗨翻天

「過年糾團唱KTV！」美國矽谷工程師接班　變身KTV美食王

影／夫妻買整本「中獎率100%」刮刮樂　爽中300萬立刻帶家人出國玩

流氓囝仔吳俊男翻身上櫃老董　用研發打敗日商拚出世界第一

電視愈看愈大　2019年電視面板75吋成主規讓客廳變電影院

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

ICT最新趨勢曝光!數位產品全面轉型有譜　2022年跟不上將失2/3商機

油價春節凍漲後還要下降13元？　國際油價走揚反而估會上漲0.8元

電價在哪任總統最高？　經濟部一張圖打臉藍粉「不要造謠喔」

投資人必讀！台股逐筆交易將上路，3大原則教你投資賺錢

奇！神明暗示姊妹一起買刮刮樂　果真刮中百萬頭獎

過年集資買刮刮樂就對了！　4年輕人「10萬→100萬」嗨翻天

「過年糾團唱KTV！」美國矽谷工程師接班　變身KTV美食王

影／夫妻買整本「中獎率100%」刮刮樂　爽中300萬立刻帶家人出國玩

流氓囝仔吳俊男翻身上櫃老董　用研發打敗日商拚出世界第一

電視愈看愈大　2019年電視面板75吋成主規讓客廳變電影院

受中美「川習會」推遲波及　港股開紅盤小跌

我車買來就飄K味！奧迪男「裝肖」當資深警所長甫出道

台1線、國道1號傻傻分不清　陸籍男鐵馬環島誤闖中山高

車線編輯背後的辛酸與哀愁　新車試駕沒你想像中的風光

過年每天狂歡日夜顛倒！3款舒眠香氣讓妳迅速找回生理時鐘

媽祖指示選2020總統因緣到了？　王金平：不出一個月吧

民進黨幹部將有4成來自民間　從誠品、雲門、NGO挖人才組戰鬥團

教廷達托索總主教訪台　外交部表示誠摯歡迎

紫南宮拜完刮中100萬！年初五「迎財神」湧大批信眾　上萬人求發財金

斯亞0收入白飯醬油吃1年！退Twinko又遇吳宗憲：至今想退演藝圈

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

財經熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中30..

即／初四大樂透號碼出爐！145..

即／大樂透一人獨得2.04億元..

退休領了勞保再就業　投職災保險..

買一塊地賺3份錢　張軍種杏、種..

5個理財技巧學起來輕鬆賺

機師罷工／—張表看懂8家保險快..

集資刮刮樂　4年輕人「10萬→..

2000元刮刮樂「中獎率69%..

小資年終、壓歲錢理財術　無痛存..

奇！神明暗示姊妹一起買刮刮樂　..

油價春節凍漲後還會大降13元？

全球最高薪女CEO年賺105億..

哪任總統電價高？經部1張圖打臉..

更多熱門

相關新聞

影／孩子永遠是媽媽的寶　105歲老婦發紅包給74歲女兒

農曆春節進入倒數，休假之餘，小朋友最開心的就是領到長輩的紅包。大陸江蘇一名105歲的老婦人，在大年初二時，把紅包塞給74歲的二女兒，母女情深畫面讓人動容。不少網友感嘆，「無論你活到幾歲，在媽媽眼裡都只是個孩子」。

哪任總統電價高？經部1張圖打臉藍粉

集資刮刮樂　4年輕人「10萬→100萬」

初五出遊注意！北部15度、整天濕涼

這生肖財運旺！他幫爸挑刮刮樂「中100萬」

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

「74部」陪90後長大的經典卡通！

好市多必買四天王還有最超值神物

快訊／謝和弦「入院治療」通告全暫停！

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面