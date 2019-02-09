油價春節凍漲後還要下降13元？　國際油價走揚反而估會上漲0.8元

▲油價下周起預估將會調漲0.8元，不過有網友根據浮動油價漲跌預測，則估將調降13.2元，引發熱烈討論。（示意圖／記者林敬旻攝）

財經中心／綜合報導

春節期間油價凍漲，成為不少民眾的小確幸，不過明天（10日）將公布下周油價是否調漲，就有多位網友在報廢公社、綠豆嘉義人等社團貼出一張圖片，從圖中發現下周一（11日）起汽油預估下跌13.2元，引發網友熱烈討論，直呼「過年可別亂開玩笑啊！」

經濟部為讓民眾好過年，宣布春節期間油價與瓦斯凍漲，過年前一周（1月27日）和這周（2月10日）價格只跌不漲，連續2周依「調降不調漲」的原則調整國內汽、柴油價格，直到2月10日後恢復按公式計算。

▲根據Goodlife浮動油價漲跌監測，下周油價將調降13.2元。（圖／取自Goodlife）

根據指標原油價格，本周累計至昨天來到每桶62.19美元，比凍漲前的59.79美元大漲4.4美元，按照浮動油價機制計算，預估下周油價將會上漲，汽、柴油每公升調漲0.8元，因此推估中油92無鉛汽油將漲至每公升27.2元、95無鉛汽油28.7元、98無鉛汽油30.7元，超級柴油每公升25元，不過詳細實際油價變化，仍有待明日中午12點公布。

不過有一名網友在臉書社團分享一張圖片，根據GoodLife浮動油價漲跌預測，下周一（2月11日）起，預估汽油每公升調降13.2元，柴油也調降14.2元，引發網友高度討論，不少人直言「系統是不是故障了」，也有網友大喊「不可能」，也有車主說，「過年可別亂開玩笑啊！」