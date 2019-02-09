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電價在哪任總統最高？　經濟部一張圖打臉藍粉「不要造謠喔」

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▲▼經濟部終結謠言，特別製作圖表反擊電費假消息。（圖／取自經濟部臉書）

▲經濟部終結謠言，特別製作圖表反擊電費假消息。（圖／取自經濟部臉書）

財經中心／綜合報導

藍營臉書粉絲團「普魯士藍」近期在專頁中貼文寫下，『馬政府時代每度電2.2元，蔡政府現在每度電5.5元，台灣人你「妳」能接受嗎？這背後隱藏著有多大的利益？』等內容引發網友熱烈討論，經濟部對此在臉書秀出一張圖反擊，終結這些造謠的假消息。

經濟部在臉書粉絲團貼文寫下，「大家新年快樂！過年要說吉祥話，不要造謠喔。#有圖有真相」，並PO出一張圖，從圖表中發現，在2008年至2016年總統馬英九執政期間，電價從原先的2.3元一路漲到最高達3.07元，一直到2016年選前才降至2.62元；隨後在總統蔡英文接任的第1年是2.55元，隨後再微幅漲至2.6元，顯見只是網路謠言。

經濟部發文之後引發網友蓋樓般熱烈討論，有網友表示，「這些人是平常沒在繳電費嗎？這樣也造謠？」還有人大喊「太棒了！有圖有真相 謝謝經濟部」，不過也有網友說「普魯士藍的確是造謠了或說畫蛇添足，不懂裝懂亂扯 。拿台電終端售價和躉購費率來亂比」，但也有人質疑「故意放大局部間距還不合比例，黨意宣傳部好棒棒」。

議員王定宇也在臉書分享經濟部這則貼文，發文表示，「『電價』是在哪個總統任內最高呢？你有收到惡意造謠的訊息嗎？用真實打臉回去吧！」也有網友附和指出，「1度電5.5，這種謠言也會有人信？每戶都有電表，也都會有帳單，難道看不出來」。

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關鍵字：經濟部,電價,臉書,粉絲團,普魯士藍,謠言,王定宇

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