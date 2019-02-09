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過年集資買刮刮樂就對了！　4年輕人「10萬→100萬」嗨翻天

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者張凱喨攝）

▲新春過年期間，不少民眾會到投注站買刮刮樂或樂透試試手氣。（示意圖／記者張凱喨攝）

財經中心／綜合報導

新年到財神到，許多人會買刮刮樂試試手氣，祈求一整年都很旺，其中有4位年輕人決定集資買2000萬超級紅包拼大獎，一開始以為刮中10萬元，經店員確認後才得知中了100萬，讓他們直呼「這筆獎金就算均分都還很多，覺得過年集資買刮刮樂買對了」。

今年「2000萬超級紅包」共有3個2000萬、5個200萬加賓士車、300個100萬。根據台彩統計，截至2月8日為止，已刮出1個2000萬頭獎、2個200萬加賓士車、56個100萬。

▲▼ 台灣彩券,台彩,刮刮樂,大樂透,威力彩,彩券行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲新春限定款刮刮樂「2000萬超級大紅包」，頭獎2000萬目前還有2個尚未開出。（圖／記者戴瑞瑤攝）

據順風發投注站姚姓店員表示，這次刮出大獎的是4位年輕人，其中1位還是投注站的常客，想說趁過年很適合聚在一起玩刮刮樂，順便試試手氣。

店員說，他們到投注站後，決定以其中1位女生朋友的生日「16號」來刮，剛開始他們還以為是10萬元，後來請店家協助確認後才發現是100萬元，當下一群人當下開心的跳起來歡呼，甚至還說「這筆獎金就算均分都還很多，覺得過年集資買刮刮樂買對了，相當高興」！

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關鍵字：台彩,刮刮樂,集資,手氣,獎金,投注站,過年

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