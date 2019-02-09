「過年糾團唱KTV！」美國矽谷工程師接班　變身KTV美食王

▲原為美國矽谷飛利浦工程師的詹金和，26年前返台踏入餐飲業，他用「科技魂」做餐飲業，成為全台中式餐飲代工最大供應商。（圖／欣光食品提供）

記者林淑慧／台北報導

今年春節年假長達九天，不少人在過年期間糾團到KTV高歌幾曲，到了用餐時間，翻開菜單、打通電話點菜，不到十五分鐘，一碗鹹香帶勁、肉質軟嫩的紅燒牛肉麵，熱騰騰地端上桌，讓人大塊朵頤。

這碗全台市占第一的紅燒牛肉麵，每年滿足二百四十萬名饕客的味蕾，正是來自欣光食品總經理詹金和的手筆。其團隊生產的料理包，不僅囊括國內三大KTV餐飲七成市占，包括全家超商、勝博殿在內的零售及餐飲連鎖通路，他也包辦五成市場。

▲欣光食品總經理詹金和平時熱心公益，去年底響應台灣食育協會「終止飢餓計畫」，協助南機場食物銀行辦桌募款。（圖／欣光食品提供）

詹家號稱有「七仙男」，排行老么的詹金和最會念書，一路從交大工程控制系，赴美取得雪城大學電腦碩士學位，工作經驗不是竹科就是矽谷，進入跨國電子大廠飛利浦公司擔任IC設計師，前景一片大好。

原為美國矽谷飛利浦工程師的詹金和，26年前為了家人返台，一腳踏入餐飲業，他用「科技魂」做餐飲業，成為全台中式餐飲代工最大供應商。他的成功，來自接班家族企業的艱辛歷程，背後有著推動傳統產業升級的故事。

先是推動轉型。他發揮工程師性格，說服哥哥砸三千萬改造老舊廠房，帶領品管人員重新規劃產線流程，打造全台第一套中式調理食品自動化生產線，並拿下冷凍調理食品GMP與CAS雙認證，為國內食品工廠業界首例。

欣光原本生產中一排骨，後轉型為食品公司，看準每年高達三百億的冷凍調理食品商機，詹金和將自家的中央廚房，轉型為餐飲業的後廚房，靠著代工將觸腳伸及國內KTV、咖啡店的簡餐供應。

中式餐飲的產品製程繁複，如何做到生產標準化、大量生產，又能兼顧品質穩定度，是業主最在意的事，也是代工供應商的最大挑戰。

為克服挑戰，詹金和從生產線下手，不惜斥資五千萬元、花三年研發自動化生產設備，食材在烹煮過程的溫度、鹹度、甜度和PH值，都經過電腦精密測量，讓現場生產的技師只要動動手指頭，就能生產出每天十種以上的料理包。

▲南機場幸福食物銀行每年底的慈善募款餐會，是最重要的自籌經費來源，國宴主廚曾秀保（左起）、和碩聯合科技董事長童子賢、大成集團副總裁韓家寅、欣光食品總經理詹金和、台北市長參選人吳蕚洋熱情響應。（圖／記者林淑慧攝）

光是一道紅燒牛肉湯的生產流程，至少有五十道工序，詹金和也一一拆解，從食材前處理、生產及包裝流程，以及品管檢測等步驟，一一記錄下來，並輸入電腦資料庫。

當訂單一來，研發中心就能將菜單和生產流程，傳送到生產線的操作技師手中，「任何人來只要照著步驟做，就不怕出錯。」詹金和說。這一步，也杜絕了中餐師傅愛留一手的陋習，成功把主廚的智慧留下來，成為可永久傳承的公司資產。

憑著「登山攻頂」的性格，詹金和正面迎向困境與挑戰，靠著工程師的底子，理性務實地解決問題，用新方法在老產業打響新品牌，印證「沒有夕陽產業，只有夕陽頭腦」的道理。