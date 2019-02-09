夫妻買整本「中獎率100%」刮刮樂　爽中300萬立刻帶家人出國玩

▲每逢農曆過年期間，許多民眾都會去買彩券碰碰好運氣。（示意圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

春節刮刮樂買氣旺，許多彩券行人潮絡繹不絕，新竹市東區有家投注站刮出300萬元的頭獎，有一對夫妻買一本中獎機率100%的金豬獎，初二回娘家與家人同歡，經店員確認後才得知中了300萬，決定開工後送店家一個大紅包之外，同時也想用這筆獎金帶全家出國玩。

寶立發彩券行店員表示，中獎者是一對外出工作、年約40多歲的夫妻，初二回娘家的路上，順便在投注站停下來，因為先生想說買一本刮刮樂，晚上可以與太太的家人一起同樂。

▲今年共有5款豬年限定刮刮樂，其中「金豬獎」中獎機率百分百。（圖／台彩提供）

店員於是推薦金豬年限定版的「金豬獎」，中獎率百分之百，非常適合與家人一起刮。沒想到隔天中午，這對夫妻又出現在店門口，只見太太很興奮的樣子，不過先生則淡定地拿出刮中獎的刮刮樂，請店家再次確認是否真刮中「頭獎」。

店員說，確認後果真是中了300萬元，他們相當高興，直說開工後會包個大紅包給店家，同時也打算用這筆獎金帶家人一起出國玩，剩下的部分還可以先存起來，相當高興。

台彩今年推出5款「金豬」刮刮樂，包括「金豬獎」、「金豬報喜」、「金豬疊疊樂」、「豬年行大運」及「賽金豬」，其中最受矚目的是中獎率100%的金豬獎，共有8個頭獎300萬元，截至2月8日，已刮出3個頭獎，換句話說，頭獎還有5個尚未出爐，不妨可以趁過年試試手氣。