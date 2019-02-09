流氓囝仔吳俊男翻身上櫃老董　用研發打敗日商拚出世界第一

▲2018年12月掛牌上櫃的精湛光學，為全球唯一一家螺絲光學篩選機大廠，可滿足超過300項光學檢測需求。（圖／精湛提供）

記者林淑慧／台北報導

年少時期是街坊鄰居眼中的小太保，好強的他19歲時得罪了北港老大，被追殺一路逃到台北…這不是電影情節，而是精湛科技董事長吳俊男的真實人生，他如何從逞凶鬥狠的黑道覺悟，成為國內少見的創業楷模，打造全球第一家擁有「螺絲成型機」，及「壓力檢測設備」技術的精湛科技？

「30歲以前是項羽，30歲過後是劉邦，」吳俊男曾經用這句話來描述自己的人生轉折。篤信媽祖的他，相信冥冥中有神明貴人，20多年的浪蕩人生，終於幡然悔悟，投入傳統製造業。

▲精湛光學的終端應用客戶包括奧迪、雙B等汽車大廠、蘋果、三星等智慧型手機，以及波音及空中巴士等飛機製造商的航太精密扣件等。（圖／吳俊男提供）

創立精湛科技時，吳俊男靠著振動盤生意起家，他能一天工作16小時，業績巔峰時期，一年營收達3、4千萬元，獲利上看1800萬元，直到同業強勁的競爭同業介入市場，讓其營運從雲端摔落到谷底，每個月出貨量自100台大減到只剩下5台，讓吳俊男力求營運轉型。

「我認為自己沒有做錯任何事情，直到聽到一家協力廠老闆的話，說到競爭同業是三兄弟的話，三個人各打一拳，就可以把我打死。」吳俊男說，這番話一棒把他打醒，以前擁有小成功就自大自誇，對員工頤指氣使，公司要轉型求生，就得先改變對待員工的方式。

▲精湛光學的篩選機檢測軟體為自主開發，可滿足客戶高效率與高精準度的篩選需求，是其最重要的競爭優勢。圖中為精湛光學董事長吳俊男。（圖／精湛提供）

「要把所有員工都變成自己的兄弟，齊力斷金才是正道，」吳俊男說，精湛之後延伸事業到包裝機、篩選機、成型機領域，雖然不是他的專業，靠著員工合心齊力，讓精湛成為全球第一家擁有「螺絲成型機」，及「壓力檢測設備」技術的光學檢測大廠。

已在去年12月中旬上櫃的精湛光學，為全球唯一一家螺絲光學篩選機大廠，可滿足超過300項光學檢測需求，從蘋果手機、雙B汽車到波音飛機，都是它的終端客戶，2017年稅後純益超過1億元，也讓身為董事長的吳俊男，名列傳奇創業楷模，造就自己的精湛人生。