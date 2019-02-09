豬年賺大錢，你的投資方法該換了！偷學有錢人的投資3心法



▲新的一年想要賺大錢，不只是要學會投資而已，更要了解有錢人投資心法。（示意圖／記者陳亭伃攝）

記者劉姵呈／台北報導

大家或許都知道要投資，也了解只有透過投資才能讓資產增值；但事實上投資不是只有學會買股票而已，比起關注投資什麼東西報酬率比較高，更應該關注的是提升自己運用資源的能力。而這項能力也包含做好投資策略的管理，這裡要教你有錢人的投資3心法。

而有錢人跟一天到晚喊窮的人投資心態就完全不一樣，關鍵在於投資不能只看現在，而要投資未來，還有不迷信媒體炒作的投資標的與方式，學習主動認識，投資到對的產業，並且作好管理。

投資心法1》資產配置是基本款

很多人會認為資產配置根本是老生常談，都聽膩了！但其實那是窮人的看法，真正有智慧的人，再下決定之前，懂得將手上的錢及資源作合理適當的分配，即便再有錢的人都不會作孤注一擲的冒險。

而其實資產配置是一種不要求高報酬率，但追求報酬穩定性的方法，簡單來說，可以透過不同的資產之間，可以找到一個「最佳的比例」，創造「最小的波動下、最大的報酬」，你一定很常聽到像是年輕族群股債比例為7:3、退休族群就要反過來調整成股債比4:6或3:7。此方法雖然降低波動，但總報酬率也會減少，但其實也是降低未來發生傷害的機率，因此不妨想成有增加穩定性的效果。

投資心法2》買進並持有

很多人投資只看短線獲利，因此時常殺進殺出，但有錢人投資不能只看現在，反而是投長不投短，以長期持有投資標的為主。往往都在相當關鍵時刻，一次大舉低檔承接股票或基金，一次進出金額往往就是很大的數字，但若長期投資下來報酬率只要達到設定的20%或30%就出場，一年內大多只進場二、三次。甚至若是更好的標的，或是沒有更好出場的時機，有錢人會把投資時間拉更長，為的是賺取過程當中帶來的「配息收益」。

投資心法3》想要更高的收益率須管理風險

很多人只是急著想要賺錢，但忽略了認識自己與管理風險。有錢人投資前，或是若想要獲得更高的收益，調整投資組合，他們會先確保有後續穩定資金來源（如薪水、租金收入等），讓自已保有充沛的現金流量，避免因投資套牢時，被迫殺低求現。再者，認清自己風險承擔能力，可以依照年紀、過去投資的經驗或洽詢理財顧問來判斷，以免亂了分寸。