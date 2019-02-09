投資人必讀！台股逐筆交易將上路，3大原則教你投資賺錢



▲逐筆交易將於明年上路，投資人須要盡早適應交易新制與下單的方式，避免吃虧。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

逐筆交易制度將在明（2020）年3月23日正式上線，而在今年3月起投資人就可透過擬真平台實際模擬操作，對於台股主要以散戶為主的結構而言，往後的下單習慣必須改變，否則會容易吃虧。而投資人要如何適應新制？綜合證交所和一些券商的意見，逐筆交易新制必須留意3個處理原則。

台股現行採用「每5秒撮合1次」的競價撮合，投資人在追價之際，除了比價格還得比下單時間；在逐筆交易上路之後，如果維持現在的下單習慣，可能淪入「追高殺低」的循環當中。

證交所指出，逐筆交易上路後，交易委託種類將由目前的一種擴大到六種，除了限價委託外，還能以限價搭配立即成交或取消、全部成交或取消，及下市價單與市價單搭配立即成交或取消、全部成交或取消等委託種類。

因此，在這樣多元的委託方式下，投資人如果要避免價格大幅波動，導致成交價與理想價格出現不符理想的差距時，券商建議，首先，不妨考慮全數以下限價單，意即為下一個固定的價格。對於一般投資人若過去多採「定價委託」的方式下單，逐筆交易上路後的影響不大；但反倒是對當沖客而言，若過去習慣以「市價單」搶成交，可能會使短線價格出現大幅波動，並偏離原本想要成交的價格區間。

第二，若無法掌握資訊，更新太快時，可以善用證交所新制上路初期，仍會提供的5秒鐘撮合的資訊。法人大戶跟外資也可能會從事高頻交易，去搶瞬間的價差，此時交易筆數可能大量增加，抽單或取消下單的情況可能也會常見。而證交所仍將提供每5秒鐘的五檔報價與掛單資訊，也就是說現行集合競價的交易資訊，仍會提供投資人參考；但實際交易情況，還是要注意最新的價格變化。

第三，則是洽請券商協助，包括開發高頻交易軟體等。逐筆交易伴隨而來的是高頻交易，包括投資人及券商的設備也成為決勝關鍵，但一旦電腦處理速度或網路傳輸速度不夠快，往往就讓掛單速度及成交速度也受到影響。而目前揭露的最佳5檔報價，對散戶投資人的參考性也可能降低，為因應新制度帶來高頻交易的潮流，可洽詢券商開發高頻交易系統。

股票交易本就是以做波段或價值型投資為主，因此，首先在新的交易方式當中，股票流動性也是一個很重要的考量，如此一來，才能彌補資訊設備不如法人的弱點。若是真的要買小型股，可以利用下限價單或盡量避免下市價單的方式，避免容易買高、賣低。

而綜合上述因應新制需掌握的3大原則，投資人也可以趁這一年時間，好好搞懂逐筆交易模式，而擬真平台將在每個交易日的盤後時段（下午2點30分至5點）開放試用，投資人於當日上午大盤漲跌幅範圍內輸入委託，系統將變造前一日大盤實際委託，達擬真效果。