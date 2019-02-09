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退休族領了勞保又回職場　投職災保險有4大好處費用全由雇主負擔

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▲▼畢業季、找工作、招聘 。（圖／CFP）

▲近幾年來許多退休勞工願意重返職場，不過千萬可別忽略自身權益。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

隨著國人平均餘命越來越長，「退而不休」成為職場上的顯學，許多人雖然已經請領勞保老年給付，不過還是選擇重新回到職場工作。勞保局表示，為保障重返職場的退休族，雖然不能參加勞保，但雇主仍可單獨申請職業災害保險，即便是超過65歲、領取其他老年給付者，一樣也可以申請，未來一旦發生職災，仍享有傷病、失能等給付。

退休族再度重返職場，4大權益不可不知，儘管不能參加勞保的普通事故保險，但雇主仍可申請職業災害保險，即便雇用超過65歲以上，且領取公教人員保險養老給付、軍人保險退伍給付、老年農民福利津貼、國民年金保險老年年金給付等其他社會保險養老給付的勞工，再度回到工作崗位，也可申請職業災害保險。

▲▼勞保,勞工保險局。（圖／記者李毓康攝）

▲勞工保險局。（圖／記者李毓康攝）

勞保局指出，職業災害保險費全部由雇主負擔，按照各行業職災風險機率則有不同費率，整體平均約0.22%，費用其實非常低，相當於雇主為參加職業災害保險勞工負擔少許的保險費，未來若發生職災時，可向勞保局申請職業災害保險給付，減輕勞工在傷病期間的生活負擔，避免造成個人和家庭的經濟壓力。

勞保局提醒，這項保險政策採用自願制，因此沒有申報者，勞保局也會通知建議加保；若雇主不願為這群勞工投保職災保險，勞工自己也可以到職業工會單獨加職災保險，費用負擔比重則是勞工得付6成、政府付4成。

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