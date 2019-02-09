紅包到手！善用壓歲錢理財　無痛存錢術輕鬆存第一桶金

▲隨著金豬年的到來，小資族年終獎金、紅包陸續入袋，不妨找出最適合自己的理財方式，無痛存到人生第一桶金。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者紀佳妘／台北報導

隨著金豬年的到來，年終獎金、紅包錢陸續到手，小資族拿到錢先別急著盤算怎麼「花」，不妨在今年養成理財好習慣，趕緊跨出第一步。Money101.com.tw金融比較平台提供3種理財管道，找出適合自己的理財目的、風險屬性的金融產品，不同商品關係著資金、時間、獲利、虧損等，也是存到百萬元的關鍵，快來當紅包的主人，無痛存到人生第一桶金。

第一種，擔心本金虧損的保守型

這類型的人適合將壓歲錢、年終獎金放在「高利存款帳戶」或「儲蓄保險」，最大特色是本金可以保本，但利率卻不高，累積桶金的速度較慢。台灣市場呈低利環境，各家銀行台幣活儲利率大致落在0.15%至0.2%左右。

不過，有6家銀行數位帳戶，包含星展、台新、王道、華南、兆豐以及渣打，提供活儲利率介於1%至2%之間，換句話說，換個銀行帳戶放錢，利率立刻翻了10倍，資金累積的速度就快了10倍。

如果擔心自己成為財富最可怕的小偷，三不五時就到ATM把錢領走，錢財留不住，透過「儲蓄保險」就能有效將錢財隔離。此外，目前以6年期以上的台幣利率變動型增額壽險，也就是俗稱的「儲蓄保險」，預定利率大約為2%，宣告利率（即不保證利率）也可以高達2.8%，只要每年存入約莫16.6萬元，六年後就能擁有百萬身家。

▲拿到壓歲錢別急著花掉，善用3種理財方式達到「錢滾錢」的效果。（示意圖／記者張一中攝）

第二種，能承受本金少部分虧損的穩健型

屬於這類型的人則適合選擇「外幣計價的金融產品」等工具理財，上述提到的6家數位銀行帳戶也有美金存款高利方案，利率從1.75%至3%之間，民眾趁美金相對低點，也就是1美金兑30.5台幣以下，就可以分批買入美金，當未來美元上漲，可以同時賺到匯差益以及利率，達到雙率雙收。

另在市場上，以美元計價的利率變動型增額壽險，宣高利率更高達4%。值得留意得是，民眾需承受匯率兌換導致本金虧損的風險。

第三種，願意追求高獲利，且能承受本金虧損的成長型

透過「流動性高且股價相對穩定的個股」、「基金」也能透過複利快速累積桶金。小資族若想從中降低風險，善用定期定額的投資工具，例如零股交易、定期定額買股票以及定期定額買基金等小額投資工具，就能降低進場時點的風險。

投資工具手續費特別是影響小資族投資效益的因素之一，建議小額投資須精算手續費所占投資本金比例，以「定期定額買股票」為例，每月扣1萬跟每月扣5000元，手續費至少都為20元。

Money101建議，善用年終獎金、壓歲錢，小資族除了選擇高報酬的金融理財產品之外，若身上背有卡債、學貸、信貸等其他高利率負債，應該先將償還債務，縮小負債額度，才能讓自己的財務狀況越來越健康。