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ICT最新趨勢曝光!數位產品全面轉型有譜　2022年跟不上將失2/3商機

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▲▼ 5G。（圖／CFP）

▲ 5G。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

企業若無法加速數位創新，到2022年將失去2/3的市場商機，IDC預測2019年將為「重塑創新的競賽 (Race to Reinvent for Multiplied Innovation)」重要關鍵年，意指隨著數位轉型（DX）的步伐加快並呈指數級成長，企業正從上到下重塑企業的發展。

新的數位經濟中，技術應用將成關鍵，未來的競爭將取決於企業是否能利用數位創新平台，參與創新溝通，採用新一代雲，敏捷部署，利用作為新用戶界面的AI，以及大規模安全和信任機制，重新構建IT，同時實現現代化和合理化，以拋棄過時系統的負荷，因此IDC提出2019年台灣市場的十大ICT預測。
 
首先是AI as the new UI，也就是顛覆產業新機制的對話式平台，主要以整合自然語言處理(NLP)與聊天機器人(Chatbot)的對話式平台(Conversational Platform)對產業的影響較大，其中對話式平台將進一步與機器人流程自動化(RPA)整合，主要應用範疇將出現在五個領域，包括個人化建議/推薦、自動文件檢索、工作自動化、勞動力的增強與提升，以及娛樂應用服務，若是從產業的角度來看，則是以金融、專業服務、零售餐飲與媒體娛樂等產業的應用最為領先。

第二則是群體智慧（Federated AI，也就是「生態圈＝個人智慧＋集體反饋＋機器學習」的模式，因為AI智慧邊緣運算的普及，將引領群體智慧搭配機器學習時代的來臨，這是由於企業及消費市場對於隱私、低延遲、安全性等要求越來越高，運算走入邊緣成為明顯趨勢，因此IDC預測在2020年，50%的智慧型手機將搭載AI晶片，2022年全球25%的終端設備將具備AI邊緣運算的功能。

第三為微服務架構與敏捷創新驅動Service Mesh需求崛起，主要就是雲端原生軟體(Cloud-Native App)的快速成長，以及容器(Container)技術的普及，催生微服務架構(Microservice Architecture)的興起，IDC預測，截至2022年，全球將有35%的軟體服務是雲端原生軟體，其次，高達90%的全新軟體服務是採取微服務架構，因此需要像服務網格(Service Mesh)這樣的服務出現，像是在台灣，包括金融服務、專業服務等產業，都已經開始透過微服務架構優化軟體服務能量，舉例像是金融服務產業的Open Bank策略等，因此IDC預估，這兩大產業將成為服務網格的先行者。 

第四為雲端原生資訊技術（Cloud Native IT）的全方位轉化，意味著公有雲服務的高成長促使公有雲資訊技術的高動能演化，並且同時向多層面擴展深入，主要為持續內化精進系統技術，雲端機房加入更多異質專屬處理晶片，虛擬化追求輕量化、無形化，虛擬架構轉向開放規格標準，其次為更多運算負荷、數位工作環境採行雲端優先、雲端唯一的運作方式，最後則是技術運用不再限定於服務商機房，也可佈建至企業端自有機房或物聯網前沿系統上，因此IDC預估2023年台灣將有33%極大型企業評估開放型虛擬架構、28%大型企業採行雲端協同開發環境，以及40%在企業自有機房或前沿系統上佈建原生雲端技術。
 
第五是Digital Twin創造企業核心價值，因為隨著數位科技技術越來越成熟，企業導入數位科技的比重越來越高，而IDC調查發現全球前2000大企業中有70％的比例已投資物聯網解決方案，人工智慧(AI)投資占比也逐年增加，對於未來企業走入Digital Twin概念建立良好基礎，Digital Twin強調透過感測器的資訊蒐集，導入過往數據分析與在虛擬世界中模擬，達到虛實技術間的融合，IDC預測2019年台灣市場中，製造業將逐步導入Digital Twin，並預估到2020年，全球有30％的前1000大企業將實施Digital Twin，並預期有60％的製造業者導入Digital Twin。

▲▼5G時代。（圖／CFP）

▲5G時代。（圖／CFP）
 
第六為新世代資安防禦思維，「威脅生命週期管理(Threat Life-Cycle Management)」實現主動防護，主要是近年網路攻擊事件層出不窮、自動化攻擊手法推陳出新、GDPR實行等，皆為企業帶來嚴竣的資訊安全與資料保護挑戰，企業在防禦心態上也化被動為主動，從資安事件發生的處理進一步延伸至資安事件發生前、後，包括進階資安測試、威脅情報、事件回應演練、網路安全訓練等「威脅生命週期管理(Threat Life-Cycle Management)」服務，因此IDC預期2024年資安管理服務市場中，全球將有90%的客戶採用「威脅生命週期管理」服務，而IDC預期資安管理服務仍將是台灣資安市場成長的重要驅動力，2018年至2022年的年複合成長率將達14%。
 
第七則是FoW (Future of Work) 加速創新，IDC認為未來FoW (Future of Work) 將是企業未來發展趨勢，包含三方面質與量的改變，分別是工作場域、工作人力、以及工作文化，根據IDC調查指出，現今亞太有超過60%的企業已在思考FoW並建立相關規劃，預估在2021年，超過60%的G2000的企業將會導入FoW概念以協助企業提升員工產能，工作體驗及企業競爭力，未來包括行動裝置、智慧助理、擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、雲端應用、人工智慧及IoT等將被大幅應用，以滿足企業對未來新形態辦公的需求，IDC預估2020年亞太市場在相關技術的投資將達到6千億美元以上。
 
第八為列印加值服務(Print-as-a-service)將加速企業在工作流程中數位轉型，IDC預估”Print-as-a-service”將為列印產業未來重要發展趨勢，列印加值服務於現有列印合約中的地位將大幅提升，並加速企業在工作流程中達到數位轉型的目標，而且這個趨勢帶來的第一個影響是列印合約內容的轉型，預計合約年限縮短與付費標準改變將在短期內發酵，長遠服務合約則將走向以資訊安全與智慧學習為賣點，將轉型後的列印加值服務滲透至Future of Work的範疇中展現更高的價值，第二個影響在於列印市場的價值鏈轉型，IDC預測服務內容與價值鏈提升等兩大影響將直接牽動企業生產力及競爭力，未來列印加值服務對企業轉型的重要性不言而喻。
 
第九則是從人工智能到環境智能，隨著行動裝置、 IPV6、IoT物聯網、各類感測器佈建逐漸普及，IDC預期人工智能應用將從企業/消費應用，往外擴散至下個階段–環境智能(Ambient Intelligence)，也就提供一個可以根據使用者的感知與反應提供互動與回饋的環境，其中終端、設備、資料、網路等交互運作，以提供使用者(人/機器)可以完成其任務，所有的活動及反應都是依據設備及資料運作“自然”發生，一切以使用者為中心，未來環境智能的出現將改變現今ICT產業運作，使得科技運算及應用發展方向改變，預計未來包括人工智慧、量子電腦、終端微小化、能源採集等都將是環境智能下的重要發展趨勢與機會。
 
最後則是5G時代來臨，垂直市場新應用為電信業者未來佈局重點，這個主要是期待多年的第五代通訊技術5G將在2019年登場，具備增強型行動寬頻(EMBB)、超可靠低延時(URLLC)、大量機器類通訊(MMTC)三種特色的5G，結合網路切片Network Slicing技術，讓電信業者可以從過往以傳輸數據、語音等業務為主的Carrier轉型成為客戶的不同需求做客製化服務的Communication Service Provider，預期在2020年電信市場採用SA獨立組網前，5G初期應用會以EMBB所帶來的3D、VR/AR、4K/8K或Holographic全像投影等服務為主，這些應用均在NSA非獨立組網的架構上可行。

對此，IDC預期SA獨立組網2020年電信業者開始採用，隨著高、中、低頻的5G基站佈建完整和網路切片等技術的導入，屆時遠端遙控的無人智慧工廠、遠距離智慧醫療、自駕車和大規模車隊自動管理、大眾交通智慧運輸系統和智慧城市的運作就會陸續展開，而這些垂直市場未來十年間(2021-2030)的創新應用必須在5G EMBB/URLLC/MMTC三大條件完整的情況下才會發生，營運商必須和垂直市場的主要業者合作，並且具備各垂直市場專業知識技能的人才，才能在這些創新應用服務中開創商機。

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關鍵字：ICT,數位轉型,IDC

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