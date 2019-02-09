電視愈看愈大　2019年電視面板75吋成主規讓客廳變電影院

▲75吋液晶大電視示意圖。（圖／資料畫面）

財經中心／綜合報導

觀察電視面板發展趨勢，朝向愈看愈大邁進，集邦光電研究報告指出，大尺寸面板在產品規格提升的帶動下，出貨量將成長至8億1177萬片，年增1%，並預估今年還有三條瞄準大尺寸電視面板的新產線加入市場，有望推升電視面板出貨至2億8,598萬片，年成長1%，連續三年呈現出貨成長。

根據集邦光電研究最新2018年大尺寸面板出貨調查報告顯示，去年僅平板面板市場規模逐年縮小，而電視面板出貨受惠於新產能挹注以及專案價格刺激需求，顯示器面板出貨則受到面板廠無邊框產能增加和電競賽事提振，筆電面板則因客戶擔憂Driver IC等零組件缺料，備貨需求提前反應，整體來看，2018年出貨量上調至8億0,406萬片，年成長2.5%。

至於2019年表現，WitsView研究經理胡家榕指出，大尺寸面板在產品規格提升的帶動下，出貨量將成長至8億1177萬片，年增1%，筆記型電腦面板將延續2018年高解析度與窄邊框等受市場青睞的規格，帶動面板出貨達1億9012萬片，年增1.6%，無邊框商品熱銷與電競遊戲推陳出新帶動周邊換機需求，推升顯示器面板成長4.4%，達1億5803萬片，將再創高峰，此外，由於2019年陸續有三條新產線加入市場，主要瞄準大尺寸電視面板，有望推升電視面板出貨至2億8,598萬片，年成長1%，連續三年呈現出貨成長。

進一步觀察電視面板發展趨勢，近年來各面板廠透過縮小UHD與FHD面板價差，並且將UHD做為大尺寸電視面板產品的標準配備，成功拉抬2018年UHD滲透率達39%，因此2019年除了兩條新的10.5代線聚焦在65吋與75吋產品，面板廠為了有效去化8.5代線產能，逐步收斂32吋面板產量，並將重心轉移至55吋，預期將推升2019年UHD產品滲透率上看五成，其中55吋(含)以上尺寸將出現UHD規格遍地開花的盛況，此外，2018年在8.6代新產線開始生產經濟切割尺寸50吋後，帶動該尺寸UHD滲透率達88%，2019年隨著產能到位，滲透率將進一步提升至96%。

IT面板持續朝縮小邊框的規格發展，不論是無邊框顯示器面板或是窄邊框筆記型電腦面板，2018年出貨表現皆十分亮眼，其中，在面板廠積極擴增無邊框顯示器面板產線並與品牌共同推廣下，2018年無邊框面板滲透率首次突破三成，達31%，預期2019年在面板廠持續加碼產能，以及無邊框產品廣受消費者青睞的帶動下，滲透率有望挑戰45%。

筆記型電腦面板除了追求高解析度與廣視角，受到手機高屏占比面板熱潮的鼓舞，筆電面板廠也開始嘗試將14吋窄邊框面板放置於13.3吋的機殼內，不僅替既有商品帶來全新面貌，同時也達到輕薄理念，這個風潮帶動2018年窄邊框筆記型電腦面板出貨年增高達347%，滲透率更提升19個百分點達25%，預計隨著窄邊框與VESA標準邊框面板的價差逐步縮小後，2019年窄邊框滲透率將一舉突破4成。