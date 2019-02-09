奇！神明暗示姊妹一起買刮刮樂　果真刮中百萬頭獎

▲示意圖，非中獎本人。（圖／記者張凱喨攝）

記者戴瑞瑤／綜合報導

春節期間大家都會買點刮刮樂測試新一年財神運。有趣的是，近期刮刮樂中開出百萬獎金的，以姊妹共同去買的機率較高，包括在宜蘭、台南都有姊妹去買刮刮樂刮中百萬獎金。

台彩透露，日前在台南市六甲區「萬客來彩券行」，有民眾買近期發行的「雙11好運到」刮刮樂，沒想到就刮出111萬頭獎，中獎人是對親姊妹。

店員回憶，中獎客人是一對姊妹，進到店裡後聽由店員的介紹，直接買近期發行的「雙11好運到」刮刮樂，姊姊買了2、3張、妹妹買了1張，沒想到妹妹挑選的唯一一張竟讓她刮出頭獎111.1萬元。

原來是這對姊妹最近去台南安定的廟裡拜拜，回來時妹妹夢見會中頭獎，於是她們想說是神明要給她們發財，才想說來玩刮刮樂。當下姐妹很開心的認為都是神明保佑所以才能刮中大獎，幾天後她們去領完獎並回廟裡答謝神明後，還特別包紅包和帶水果及糖果到投注站，希望能把好運分享給其他客人。

就算不是親姊妹也沒關係！宜蘭縣羅東鎮「尚樂彩券行」日前有客人刮出100萬，刮出大獎的客人是2位年約50歲住在宜蘭的中年婦女，這對好朋友長期吃素，平時的共同興趣就是玩刮刮樂。刮出大獎當天她們相約在投注站附近知名的素食餐廳用餐，飯後一起到投注站買刮刮樂。

一開始兩人先是刮了幾張沒中獎，於是店員推薦她們不妨試試高面額的刮刮樂、中獎機率也比較高。兩人討論後決定請店員挑一張給她們，想不到這張竟然就讓她們刮出百萬獎金！客人相當開心還立刻包了紅包謝謝店員，直說多年吃素，觀音菩薩真的有保佑。