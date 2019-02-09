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買一塊地賺3份錢　張軍種杏、種櫻加養雞一年賺得1.8億

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▲▼ 。（圖／翻攝自特克斯縣政府官網）

▲ 張軍靠樹上乾杏翻身。（圖／翻攝自特克斯縣政府官網

財經中心／綜合報導

比起小心翼翼規劃創業，張軍是一位行動派的創業家，他的衝勁讓他順利突破專業限制，成為「一地賺三手」的成功老闆，一次又一次跌破眼鏡的創新，讓他年收入達4000萬人民幣（約1.8億台幣）。

誤打誤撞踏入建築業　賺得第一桶金

綜合陸媒報導，張軍出生在新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州的新源縣，20歲從中專畢業的他，和很多人一樣夢想著快點賺到錢。有一天，張軍聽說烏魯木齊市有一位大叔要花30萬元翻修老房子，張軍覺得是個賺錢的機會，但當時的他根本不知道房子怎麼蓋起來，甚至連房子用什麼材料蓋都不知道，而且還遇上了兩個經驗豐富的施工隊與他競爭，張軍沒有任何優勢。

當時，兩位競爭對手都製作了專業的建築設計圖給屋主，但屋主卻一點都看不懂，而張軍則是拿來了紙筆，親自坐下來和屋主溝通，不斷詢問屋主期望的裝潢、擺設，並且簡單明瞭地畫下了屋主需要的樣子。靠著簡單易懂的設計圖與完全符合屋主需求的設計，張軍拿下了這價值30萬的翻修案。

拿到了訂金後，張軍跑遍了當地書店，找了幾十本與建築相關的書每日挑燈夜戰，晚上所讀的內容，就在白天實際去做，終於讓張永順利完成了翻修，，而從那之後，也讓張勇一直深信著「書中自有黃金屋」的道理。

蓋房子的那兩個月成了張軍學習建築的開始，那段時間他拼命讀書，有了知識的張軍，野心也開始漸漸擴大，他組建了一個專業的建築公司，自己承接各種建築案件、拓展業務，十年時間，張軍做建築工程積累了千萬資產。

實驗田受人懷疑　樹上乾杏讓他翻身

2010年，張軍接到一個蓋溫室大棚的工程，他照例又買了很多和農業相關的書，接著他又發現一個新商機，這個商機比建築更大更賺錢。

書中提到，一塊地要是經營得好，能一次賺好幾份錢，而其中的分析也提到了大陸農業的碎片化，以及現代化程度不高以及土地污染等問題。張軍從中看到了未來的發展方向，他認為自己手裡的千萬資金也許能成就更大的事。

半年期間，張軍在各地考察了幾十個農業項目。最後他花45萬元在伊犁州特克斯縣賣下了佔地100畝、30個破舊不堪的溫室棚。而且還在裡面同時種了水果、蔬菜、花卉、中草藥、還養了雞鴨鵝，種類達到上千個，光是杏，張軍就種了20多個品種。

然而，做農業的都知道，要達到一定的規模才能盈利，張軍在100畝地裡種了上千個品種，任何一個品種都無法達成規模，所有人都認為張軍做了件注定要賠錢的生意。

但事實上，張軍在考察項目時，發現當地大部分人都只種一些普通的經濟作物，一畝地的經濟效益不過兩三千元；張軍的行為是要尋找到能獲得更多效益的作物，因此並不急於快速賺錢，這100畝地其實就是他的實驗田。

伊犁河谷，北邊有天山作屏障，冷空氣不易入侵，形成和周邊地帶不同的小氣候。2015年9月，五年等待過後，張軍想要的結果出來了，在耐運輸、口感好，還要方便食用得苛刻條件下，他成功篩選出了適合當地氣候和市場需求的品種——一種樹上乾杏，和其他杏比起來，樹上乾杏既能直接在樹上晾乾後銷售，也可作為鮮杏出售，而且果肉極易離核。

看中了樹上乾杏的優勢，張軍拿出全部的千萬積蓄，承包了1700畝杏園開始大規模種植；同時，他還額外種了1600畝當地人都不敢嘗試的水果——櫻桃樹。

櫻桃雖好吃，可卻非常難栽種，無論是技術、管理，還是銷售，一系列的問題都待解決，能不能在伊犁河谷地區種出來都沒把握，張軍又再次收到了他人的懷疑。

但張軍並不是毫無策略，在100畝的試驗田裡，他就已經種了櫻桃樹，經過5年的觀察，他看到了櫻桃樹在當地開花結果的可能，他想靠櫻桃走出一條差異化競爭的路。

▲▼ 。（圖／翻攝自特克斯縣政府官網）

▲ 因同縣競業大多皆產樹上乾杏，因此讓張軍決定走差異化路線。（圖／翻攝自特克斯縣政府官網

特殊「杏包仁」產品　為他年賺百萬

等待櫻桃結果的日子很漫長，於是張軍想先通過杏來嘗試，打通物流和加工的環節。

樹上乾杏在特克斯縣有已20多年種植歷史，家家戶戶都會種上幾棵，只是很少有人大規模種植。但這種杏如果作為鮮杏出售保鮮期其實非常短，只要從樹上摘下來，半個月賣不完就會變質，通常郵寄到客戶手裡，就已經不能吃了。

但如果作為杏乾出售，按照傳統的晾曬方式，天氣陰晴涼熱都會影響杏乾的口感，今天是甜的、後天吃變酸的，軟硬程度也沒有辦法統一標準，張軍試過調溫度、改變時間，可都不怎麼管用。

這項難題又讓張軍重燃學習熱情，他買了許多和食品加工相關的書，最終決定將自然晾乾和機器風乾兩者結合為杏加工，按照這個方法，張軍生產出的杏乾又大又飽滿，每公斤能賣到70元。

杏乾好吃，杏仁的營養價值也很高，張軍又看到了消費者想吃杏仁吃不到的遺憾，決定在加工過程中直接去掉杏仁殼，把杏仁包在杏肉裡，消費者就可以將杏仁和杏肉一起入口，十分方便。而這個小改變成為張軍杏乾的一個賣點，不僅讓杏乾的價格翻了一倍，達到每公斤150元，還獲得了創新創意大獎，2018年，光是杏包仁就為張軍帶來了百萬財富。

另一方面，在新疆果業集團公司的幫助下，張軍還通過天貓聚划算專屬果園，以訂單農業的模式進行產品線上銷售，張軍說，「這是個很好的給樹上乾杏鮮杏打地標品牌的機會。」

結合生態農業　一塊地賺三份錢

除了賣杏能夠賺錢之外，張軍還同時在杏樹和櫻桃樹下眷養烏骨雞，配合雞生長的周期與櫻桃樹生長的時間，養60天后就以一隻138元賣給農戶；果樹掛果後則改養破壞力小的鵝。利用雞鵝在樹下除草除蟲，糞便也成為果樹所需的肥料；此外，還在果樹間種黃耆，不僅每斤能賣到30-40元，黃耆的廢料粉碎後又能餵雞，幾個種類互相依存相伴生長，一片地至少能為張軍賺進三份收入。

現在，張軍的旅遊、餐飲、水果加工等業務都正穩步成長，2017年，累計銷售額已達到4000多萬元，在張軍看來，這是1+2+3等於6的全產業鏈循環模式。

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