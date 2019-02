全球最高薪女CEO年賺105億　靠Bet365賺鈔票疊起來可超越101

▲ 全球最高薪女CEO Denise Coates。(圖/翻攝自Forbes)

Denise Coates是世界上薪酬最高的女性CEO,現在她的薪水比蘋果執行長庫克高上三倍,將她創紀錄的2.65億英鎊(約105億台幣)薪水,以50英鎊鈔票疊起來,可以形成一座比倫敦夏德塔(The Shard)高約兩倍的大樓、高於台北101。

根據《衛報》報導,Denise Coates在斯托克(Stoke)的Portakabin建造了博弈網站Bet365,作為該網站的創始人兼執行長,她所得的巨額薪資2.65億英鎊,是蘋果執行長提姆.庫克(Tim Cook)8,000萬英鎊(約31億台幣)的三倍之多,更比特易購(Tesco)執行長戴夫.劉易斯(Dave Lewis)的490萬英鎊(約1.9億台幣)高出55倍。對於Denise Coates而言,這其實不是第一次,一年前她從私人家族企業的利潤中獲得了2.17億英鎊(約86億台幣)。

實際上,所有與Bet365相關的經營數字都非常巨大,2017年,該公司在賭博業務投資了525億英鎊(約2.07兆台幣),這筆款項超過了克羅埃西亞和烏拉圭的年度經濟產出。

在2018年11月最後一周公布的Bet365周收入為27億英鎊(約1068億台幣),而營業利潤為6.82億英鎊(約270億台幣),這意味著它擁有驚人的25%的利潤,遠高於傳統博奕公司背負高街商店的固定成本,有人甚至戲稱Bet365在英國運營的許可證,實際上是鈔票印刷許可證。

率先打造線上博奕系統 打趴兩競爭對手

Bet365是Coates家族的個人領地,Coates家族擁有一個價值58億英鎊(約2294億台幣)的商業帝國,超過理查德布蘭森爵士(Sir Richard Branson)的帝國,他們從特倫特河畔斯托克的Portakabin建立帝國的故事也成為了行業傳奇。

Coates的父親是一名成功的當地商人,並擁有多間博彩店。但是,Coates是一名計量經濟學畢業生,在千禧年之際,她開始意識到網上下注的機會。

她以25,000美元(約77萬台幣)的價格從eBay手中購買了Bet365.com的網域名,並藉用實體店經營經驗開發線上博奕技術。當Ladbrokes和William Hill等人,才剛開始要從第三方購買他們需要的系統時,Bet365已經擁有這些技術,並且正在以極快的速度部署它們,讓那些動盪不安的競爭對手陷入困境。

在Coates的管理下,該公司將其技術優勢與精明的營銷結合起來,演員Ray Winstone將他們的電視廣告與現場體育轉播聯繫在一起,並且要求觀眾「現在投入(下注)遊戲!」。

但Bet365不僅僅可以對英國超聯賽進行下注,還包含突尼西亞聯賽2、愛爾蘭俱樂部、奧地利越野滑雪賽、澳洲政治選舉,義大利歌唱比賽 X Factor,或是拉斯維加斯比賽現場等,都可以在線下注, Bet365聲稱擁有3500萬客戶,這將使其成為全球最大的在線賭博業務。

高薪源於客戶賭資 引起反賭癮人士批評

據CNN報導,英國博彩委員會統計,英國擁有全球最大的線上博奕市場,佔整個博奕行業的32%,從2015年10月到2016年9月產生了138億英鎊(約5458億台幣)商機。

但2015年,英國估計有43萬名問題賭徒,還有200萬種「賭博風險」;到了2018年11月份,甚至連問題兒童賭徒的數量都翻漲了近二倍。而根據GambleAware的數據顯示,英國政府每年要花費2.6億英鎊(約103億台幣)解決問題賭徒;花12億英鎊(約474億台幣)紓解賭博風險。

因此,Coates的高額薪資更引起反賭博成癮人士的批評,在過去四年中,她已經賺了6.65億英鎊(約263億台幣)。而自由民主黨領袖Vince Cable也表示,Coates的薪酬是「不負責任和過度的,」他說,「在任何情況下都很難去爭辯這一點。但更多的原因是因為,這些錢來自於那些在強迫性賭博中掙扎的人。」

面對外界批評,Coates在對Bet365業務的評論中寫道,「集團致力於實施一項戰略,讓所有客戶都能在安全、負責任的環境中享受其產品和服務。」也有一些用戶表示Bet365老闆應該得到她的報酬,「Denise Coates已經建立了一個世界級的業務,只是一個想法。她已經在特倫特河畔斯托克建立了這個世界級的業務。是的,這是一個特殊、令人難以置信的薪水,但不要忽視它是多麼令人難以置信的成就。」一位Twitter用戶發推文說。

