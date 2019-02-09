全球最高薪女CEO年賺105億　靠Bet365賺鈔票疊起來可超越101

▲ 全球最高薪女CEO Denise Coates。（圖／翻攝自Forbes）

財經中心／綜合報導

Denise Coates是世界上薪酬最高的女性CEO，現在她的薪水比蘋果執行長庫克高上三倍，將她創紀錄的2.65億英鎊（約105億台幣）薪水，以50英鎊鈔票疊起來，可以形成一座比倫敦夏德塔（The Shard）高約兩倍的大樓、高於台北101。

根據《衛報》報導，Denise Coates在斯托克（Stoke）的Portakabin建造了博弈網站Bet365，作為該網站的創始人兼執行長，她所得的巨額薪資2.65億英鎊，是蘋果執行長提姆．庫克（Tim Cook）8,000萬英鎊（約31億台幣）的三倍之多，更比特易購（Tesco）執行長戴夫．劉易斯（Dave Lewis）的490萬英鎊（約1.9億台幣）高出55倍。對於Denise Coates而言，這其實不是第一次，一年前她從私人家族企業的利潤中獲得了2.17億英鎊（約86億台幣）。

實際上，所有與Bet365相關的經營數字都非常巨大，2017年，該公司在賭博業務投資了525億英鎊（約2.07兆台幣），這筆款項超過了克羅埃西亞和烏拉圭的年度經濟產出。

在2018年11月最後一周公布的Bet365周收入為27億英鎊（約1068億台幣），而營業利潤為6.82億英鎊（約270億台幣），這意味著它擁有驚人的25％的利潤，遠高於傳統博奕公司背負高街商店的固定成本，有人甚至戲稱Bet365在英國運營的許可證，實際上是鈔票印刷許可證。

率先打造線上博奕系統 打趴兩競爭對手

Bet365是Coates家族的個人領地，Coates家族擁有一個價值58億英鎊（約2294億台幣）的商業帝國，超過理查德布蘭森爵士（Sir Richard Branson）的帝國，他們從特倫特河畔斯托克的Portakabin建立帝國的故事也成為了行業傳奇。

Coates的父親是一名成功的當地商人，並擁有多間博彩店。但是，Coates是一名計量經濟學畢業生，在千禧年之際，她開始意識到網上下注的機會。

她以25,000美元（約77萬台幣）的價格從eBay手中購買了Bet365.com的網域名，並藉用實體店經營經驗開發線上博奕技術。當Ladbrokes和William Hill等人，才剛開始要從第三方購買他們需要的系統時，Bet365已經擁有這些技術，並且正在以極快的速度部署它們，讓那些動盪不安的競爭對手陷入困境。

在Coates的管理下，該公司將其技術優勢與精明的營銷結合起來，演員Ray Winstone將他們的電視廣告與現場體育轉播聯繫在一起，並且要求觀眾「現在投入（下注）遊戲！」。

但Bet365不僅僅可以對英國超聯賽進行下注，還包含突尼西亞聯賽2、愛爾蘭俱樂部、奧地利越野滑雪賽、澳洲政治選舉，義大利歌唱比賽 X Factor，或是拉斯維加斯比賽現場等，都可以在線下注， Bet365聲稱擁有3500萬客戶，這將使其成為全球最大的在線賭博業務。

▲ Bet365是體育博弈網站。（圖／Flickr／Carine06 from UK - Baby Run & Gentle Ranger, CC）

高薪源於客戶賭資 引起反賭癮人士批評

據CNN報導，英國博彩委員會統計，英國擁有全球最大的線上博奕市場，佔整個博奕行業的32％，從2015年10月到2016年9月產生了138億英鎊（約5458億台幣）商機。

但2015年，英國估計有43萬名問題賭徒，還有200萬種「賭博風險」；到了2018年11月份，甚至連問題兒童賭徒的數量都翻漲了近二倍。而根據GambleAware的數據顯示，英國政府每年要花費2.6億英鎊（約103億台幣）解決問題賭徒；花12億英鎊（約474億台幣）紓解賭博風險。

因此，Coates的高額薪資更引起反賭博成癮人士的批評，在過去四年中，她已經賺了6.65億英鎊（約263億台幣）。而自由民主黨領袖Vince Cable也表示，Coates的薪酬是「不負責任和過度的，」他說，「在任何情況下都很難去爭辯這一點。但更多的原因是因為，這些錢來自於那些在強迫性賭博中掙扎的人。」

面對外界批評，Coates在對Bet365業務的評論中寫道，「集團致力於實施一項戰略，讓所有客戶都能在安全、負責任的環境中享受其產品和服務。」也有一些用戶表示Bet365老闆應該得到她的報酬，「Denise Coates已經建立了一個世界級的業務，只是一個想法。她已經在特倫特河畔斯托克建立了這個世界級的業務。是的，這是一個特殊、令人難以置信的薪水，但不要忽視它是多麼令人難以置信的成就。」一位Twitter用戶發推文說。

Denise Coates has built a world class business from nothing but an idea. She has built that world class business right here in Stoke on Trent. Yes it's an exceptional, mind-boggling salary but don't overlook what an exceptional mind-boggling achievement it is. #bet365 — poc (@peteoconn) 2018年11月21日

2017年，Bet365客戶下注超過520億英鎊（約2.05兆台幣），利潤增長31％、收入增長25％。Bet365正迅速成為斯托克最成功的出口產品，它以科技為基礎的成功故事，，在曾經以其陶器為主的城市中令人津津樂道，比下了Wedgwood、Spode和Royal Doulton。