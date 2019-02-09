日估2020訪日遊客破4000萬　航線、住宿、天災預防商機最大

▲日本政府希望能在2020年時將訪日遊客人數衝高到4000萬人次。（圖／記者洪偵源攝）

財經中心／綜合報導

訪日遊客在2018年12月18日首次突破3000萬人次，這個數字在5年內激增3倍，日本政府更立下要在2020年達到4000萬人次的目標，但要達成這樣的目標，除了要擴大日本航線和提供完善的住宿設施外，日本政府還必須面對地震等天災時期如何緩解不安的課題。

據《日經新聞》報導，拜鄰近亞洲國家遊客之賜，日本在2018年全年訪日遊客人數首次突破3000萬人次大關，其中中國大陸、韓國、台灣和香港的旅客就佔了近7成，而泰國、菲律賓等東南亞地區的遊日旅客數也在逐漸增加。因此，日本政府希望能在2020年透過東京奧運的加持下，讓遊日旅客人數突破4000萬。

但在遊日人數增加的期望下，日本政府必須解決的課題其時還不少，航線的增加就是一大重點，日本政府估計，若廉價航空班次在2019、2020年分別增加2成，訪日遊客有機會來到4210萬人次，但飛行員可能會出現人力不足的情況，因此日本國土交通省認為，2020年前，日本每年需增加380名飛行員。

▲日本將在2020年舉辦東京奧運。（圖／美聯社）

此外，日本的住宿設施也有待解決，隨著2020東京奧運接近，飯店業也積極布局，但據房地産服務企業CBRE的推算，到了2020年，東京23區仍缺少3500間客房，就算是非主辦地的其他城市，像是札幌、名古屋和福岡等，合計也是缺少7000間客房。因此，其實相關商機仍非常龐大，若發展的好，有望能大賺觀光財。

由於日本位於太平洋火環帶，地震、颱風等天災經常發生，如何讓外國旅客遇到天災時不混亂也是一大課題，因此增加會多國語言的服務人員以及以多種語言發佈準確訊息強會變得非常重要。

日本政府期待靠著旅日遊客的增加來帶動日本經濟成長，但2017年訪日遊客消費僅有4.4兆日元，佔國內生産總值（GDP）不到1％。訪日遊客的人均消費約落在15萬~16萬日元，但近幾年這個數字幾乎沒有成長，因此如何加強訪日遊客在遊日期間的消費將是重要課題。