女兒撿貝殼放老爸口袋...藏兩隻「致命章魚」！咬一口可殺26人

▲澳洲爸爸帶女兒撿貝殼，意外將致命的「藍環章魚」帶回家。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

南半球的澳洲現在正是夏天，到海邊玩是許多人喜愛的活動，42歲的爸爸艾隆（Aaron Pix）日前就帶著兩個孩子去海邊玩，沒想到女兒撿了貝殼帶回家，才發現貝殼裡藏著咬到會致命的「藍環章魚」（blue-ringed octopus），幸好及早發現，才沒釀成悲劇。



艾隆日前帶著孩子們到澳洲西南部鄧斯伯洛海灘（Dunsborough Beach）潛水玩樂，11歲的女兒蘇菲（Sophie）撿了貝殼，還帶著一起游泳，之後把貝殼交給爸爸，艾隆就放在口袋裡面，打算帶回家收藏。沒想到，當他在家裡清洗的時候，一隻藍環章魚就突然跑到他的手上，讓他整個嚇壞。

艾隆提到，「我檢查一下口袋，發現已經有一隻跑到我的腿上了，應該已經在那邊待了15到20分鐘」，之後他感到不適，家人立刻叫了救護車。艾隆在醫院待了3小時候就復原，且並沒有被章魚咬到，醫生研判是他的肌膚接觸到章魚的觸手之後引起的輕微症狀。

對於這個意外，艾隆回憶提到，他們上網查了之後發現，被章魚咬到是沒有什麼感覺的，所以人類可能也不會發現，但幾分鐘後就會喪命，「我覺得很害怕，因為想到我很有可能會死在我的孩子面前，我真的非常幸運」。艾隆還提到，這也證明附近海域內一定還有更多章魚，所有人都該要提高警覺。

西澳洲在這個夏天已經發生了好幾起藍環章魚攻擊人的事件，藍環章魚常棲息在潮間帶或是珊瑚礁中，皮膚呈現黃色，身上有藍黑色的環節，如果碰到危險時則會變色。一般來說，藍環章魚的個性相當溫和，但是如果被激怒或威脅，就會釋放出毒液，咬一口就能夠殺死26個人，且人類不會感到疼痛，但會在幾分鐘內癱瘓死亡。

▼藍環章魚顏色鮮豔，卻相當致命。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）