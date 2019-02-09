狠醫持磚砸斃夫妻搶嬰！喊17年的爸竟是「殺父凶手」　警開棺悲破血案

▲當時警方根據村民描述，請專家繪出涉嫌重大的張姓游醫畫像。（圖／翻攝《央視》）

大陸中心／綜合報導

叫了10多年的爸爸，竟然就是殺死親生父母的凶手！大陸官媒《央視》近日披露了一樁17年前發生在河南省信陽市商城縣的血案，當時陳姓男嬰父母被發現慘死家中，而年僅1歲的他則不知去向，直到多年後，家屬決定拋開民間禁忌，讓警方開棺驗屍提取死者DNA，警方才終於找到當年失蹤的男嬰，進一步調查還發現，陳男的養父就是17年前的血案凶手。

根據《央視》報導，現年18歲的陳永鋒，對於多年前的這起血案毫不知情；其堂姊沉敬菊表示，伯父與伯母婚後生下一名男嬰，而她也對這位小堂弟特別寵愛，不料2001年5月晚間，卻發現伯父與伯母慘死家中，而堂弟陳永鋒則不知所蹤，當時她與祖母目睹現場慘況後，崩潰地癱坐在地，久久無法言語。

雖然在案發後，當地警方成立專案小組追查，並且鎖定與死者交往甚密的張姓游醫（沒有固定診所，走街串巷的行醫人員）涉嫌重大，有村民指出，年約40歲的張嫌經常出入陳家，案發前也常常給村人扎針治風濕病，惟血案曝光後，張嫌突然消失，不知所蹤。為追捕犯嫌，警方甚至還找來專家繪製張嫌畫像，並擴大偵辦，但當時村內很多人都還沒有身分證，張嫌究竟是誰、確切身分也難以確認，僅能靠村民描述特徵，大幅增將偵辦難度。

多年下來，警方多次在張嫌可能落腳的地點張貼通緝告示，並懸賞破案線索，還將張嫌曾使用的銀針送往相關單位鑑定，但卻都未驗出嫌犯DNA等線索，17年過去了，仍然毫無進展。嫌犯身分的線索斷了，到底該從何處下手？警方反覆思考，當年血案爆發後，男嬰不知所蹤，合理推測應該是遭凶嫌搶走，如果當時1歲的男嬰還活著，到現在應該也有18、19歲，只要能夠找到他，也許就能得到解答。

在得知警方偵辦方針有變後，陳敬菊決定打破民俗禁忌，配合警方開棺驗屍，提取死者的DNA，經過比對後終於發現河南省開封市一名男子不但年紀相仿，且DNA也與死者高度符合，立即前往調查，果然發現這名男子就是當年失蹤的男嬰陳永鋒。

警方表示，經查，陳男的養父張嫌的外貌特徵、醫學特長、生活經歷、活動區域都與凶手特徵一致，但張嫌卻早在2004年就因拐賣婦女而遭判處無期徒刑，目前還在安徽省蚌埠監獄中服刑，警方17年來苦苦追循的凶手，竟然就在監獄中。

▲警方苦苦追尋17年的凶手，竟然在獄中服刑。（圖／翻攝《央視》）

事後警方提審張嫌，他也對犯行供認不諱，坦言當年行醫時暫住在陳姓死者家中，偶然間發現男嬰長得相當可愛，決定將男嬰搶走，但陳男又知自己的真實身分，害怕未來東窗事發，乾脆殺人滅口，隨手抄起紅磚朝陳男頭部猛砸，見他倒地死亡後抱走男嬰，不料逃跑之際又驚動陳妻，張嫌當即再持磚頭、鋤頭將陳妻砸死，隨後抱走男嬰躲藏。

在全案宣告偵破後，陳永鋒也在警方的護送下返回商城縣，並與家人團聚，堂姊陳敬菊見到多年不見的小堂弟後，忍不住激動落下淚水。

▲陳敬菊與失蹤多年的小堂弟相認時，忍不住激動落淚。（圖／翻攝《央視》）