走過43年仍屹立不搖 微軟商業模式讓投資人愛不釋手

▲老牌科技公司微軟（Microsoft）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

「FAANG」（尖牙股）從去年底開始表現就非常不穩定，蘋果（Apple）更是在這波動盪中丟失市值最高的龍頭寶座，由老牌科技公司微軟（Microsoft）拿下。外媒認為，微軟近期回升的表現就可以證明，縱使科技行業瞬息萬變，但當科技公司達到一定規模時，往往可以長盛不衰。

據《華爾街日報》報導，長年發展下來，雖然微軟一直在與監管機關進行對抗，過去葉曾出現一些戰略失誤，但其核心業務Windows作業系統以及Office軟體卻一直與你我的生活緊密連結，黏著力相當強。

2018年末開始，該公司之所能重回市值冠軍寶座，除了歸功於該公司過去四年的業務有進行多項改善，「FAANG」等公司股價動盪也是原因之一。過去微軟靠著其雄厚的資金實力度過許多風暴，並持續投資新事業，微軟資金有多雄厚呢？2012年時，蘋果股價和微軟差距最大的時候，微軟仍擁有近600億美元凈現金，在當時全球前10大市值最高的上市公司當中，僅僅只有蘋果淨現金量超越微軟。

▼美國科技巨擘蘋果（Apple）。（圖／達志影像）

報導分析，微軟這種透過大量資源與黏性服務來發展的模式，其實也適用在其他科技公司上，像是蘋果、亞馬遜（Amazon）、Facebook和谷歌（Google）母公司Alphabet等等都是，每天有數十億人使用這些公司的產品與服務，例如全球人口每天有近20％會登入Facebook，為該公司帶來410億美元的現金收入。因此報導認為，縱使科技股股價出現波動，這些科技巨頭仍然會長盛不衰。

▲社群網站臉書（Facebook）。（圖／路透社）