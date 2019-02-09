離世愛貓照全存手機卻消失　暖警一動作惹主人大哭謝謝

▲手機失而復得喜極而泣，女主人只因內有愛貓生前照。（圖／達志／示意圖，下同）

地方中心／高雄報導

一名鍾姓女子日前急忙告知巡邏員警手機掉在半屏山附近，本想和另兩名友人自行上山，但因為天色昏暗且路況又不熟悉而怯步，還聽到狗叫聲更不敢上山。員警見鍾女的情緒有些激動，進一步關心才發現原來手機內有心愛貓咪生前的照片，幸好最後順利找回手機。

左營分局左營派出所警員當天在19時許接獲通報，在半屏山處有民眾請求協助，獲報後立即前往了解，這時鍾女急忙跑上前，告知當日下午發現手機遺失，從定位發現手機的位置就在半屏山附近，於是和另外兩位女性友人來到半屏山登山口，本想三人自行上山，卻因為天色昏暗且路況又不熟悉而怯步，還聽到狗叫聲更不敢上山，只好請求警方的協助。

徐員看鍾女的情緒有些激動，心想應該不只是單純的手機遺失，可能還有別的因素存在，於是便再進一步關心詢問，原來鍾女的手機內有心愛貓咪生前的照片，和貓咪互動的點點滴滴都儲存在該手機內，因愛貓剛往生沒幾天，還未將所有照片備份，當下才會急著尋找手機。

最後，員警在附近仔細地查看，最後發現了鍾女手機，當撿起手機交給鍾女時，對方放聲大哭並感謝幫忙找回手機，找回和愛貓相處的點點滴滴。