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大眼美女顏值逆天！下半身「超反差」遭揭穿　結局正能量爆表

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網搜小組／綜合報導

微博一名年輕女網紅長相甜美出眾，不僅皮膚雪白，還有一雙電人大眼，吸引不少粉絲追蹤。日前，有網友貼出她所拍攝的影片，爆料她的體重和臉蛋反差相當驚人，結果留言風向一面倒大讚女子，還釣出女主角大方回應，滿滿正能量讓網友全都戀愛了。

這名「網胖小仙女」笑容甜美，五官精緻程度堪稱「顏質逆天」，在抖音及微博等社交平台受到不少網友追捧。不料日前「全球獵奇視頻」貼出影片，爆料她臉蛋以下的身材反差驚人，根本是位「棉花糖女孩」，「胖妹紙都是潛力股」。

▲▼大眼美女顏值逆天！下半身「超反差」遭揭穿　結局正能量爆表。（圖／翻攝自微博）

▲微博「網胖小仙女」靠精緻五官圈粉無數，在抖音上擁有超高人氣。（圖／翻攝自微博，下同）

許多網友第一時間看完紛紛驚呼：「這女的瘦下來絕對極品」、「顏質很高」、「美人胖起來也很美」、「我要是也能胖得這麼好看也行啊」，還有人不敢置信，質疑「這女的應該是衣服裡面塞東西了，臉身不協調」，但女主角本人隨後現身留言區，嬌羞笑說「本人到」，戳破陰謀論。

事實上，「網胖小仙女」態度正面樂觀，總是坦然接受、喜歡著真實的自己，從不吝嗇分享各種生活美照，還常常大方曬出身材，甚至自信表示：「我這麼可愛還不按讚」、「戀愛可以慢慢談，肉必須趁熱吃」、「自從視頻暴露了身材，照片po圖已經自動省略了....瘦身這項功能」正能量爆表，深受粉絲關注。

▲▼大眼美女顏值逆天！下半身「超反差」遭揭穿　結局正能量爆表。（圖／翻攝自微博）

▲▼大眼美女顏值逆天！下半身「超反差」遭揭穿　結局正能量爆表。（圖／翻攝自微博）

▲▼大眼美女顏值逆天！下半身「超反差」遭揭穿　結局正能量爆表。（圖／翻攝自微博）

▲▼大眼美女顏值逆天！下半身「超反差」遭揭穿　結局正能量爆表。（圖／翻攝自微博）

▲▼大眼美女顏值逆天！下半身「超反差」遭揭穿　結局正能量爆表。（圖／翻攝自微博）

▲▼大眼美女顏值逆天！下半身「超反差」遭揭穿　結局正能量爆表。（圖／翻攝自微博）

▲▼大眼美女顏值逆天！下半身「超反差」遭揭穿　結局正能量爆表。（圖／翻攝自微博）

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