快訊／大樂透一人獨得2.04億元！初四獎落新北　終結連2槓成億萬富翁

記者柯沛辰／台北報導

大年初四（2/8）開獎結果揭曉，大樂透一注獨得2.04億元，獎落新北市蘆洲區「彌勒投注站」，地址位在民族路424之2號。貳獎部分則開出2注，每注各得獎金268萬元。台彩表示，大年初五（2/9）大樂透仍然有開獎，頭獎保證1億元。

春節大紅包部分，本期共37組有人中獎，其中32組為一注獨得，每名中獎人可獲得100萬元，5組為2注均分，每人各得50萬元獎金。目前累積開出組數已達252組，還剩下108組100萬元的中獎機會。

大樂透第108000017期中獎號碼，由小而大依序為：08、13、14、32、36、42，特別號05。春節大紅包獎號由小至大依序則為：01、11、24、27、29、31、34、41、45。

本期春節大紅包中獎彩券的投注站共42家，其中新北市三峽區「逸豪投注站」、嘉義縣新港鄉「金發財彩券行」以及台北市中正區的「高進發彩券行」都在今晚開出今年春節的第2注大紅包獎項，「高進發彩券行」自105年起累計開出注數更已達5注之多。

106年春節期間曾連續4期開出春節大紅包的苗栗縣頭份鎮「山琦企業社」今晚開出今年的第一個大紅包獎項，第四屆以來累計開出注數也已達到6注；位於高雄市三民區的「熱河彩券行」自105年起也已累計開出5次春節大紅包獎項；台中市南屯區的「億連發彩券行」曾於105年開出9.65億元的威力彩頭獎，今天則是開出店內的第一注百萬春節大紅包。

台彩表示，大樂透春節加碼要送出360組100萬元的春節大紅包，活動開始至今已送出超過三分之二的組數了，目前累積開出組數已達252組，中獎人數累計達309人，其中有205人獨得百萬獎金，剩下108組100萬元的中獎機會，明天（2/9；大年初五）大樂透還是會開獎，頭獎保證1億元，也會繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可贏得百萬獎項。