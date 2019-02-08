獨／烏克蘭籍女模假學中文真打工　成熟冶豔竟然才16歲

▲政風機關曾監控烏克蘭籍未成年女模N來台打工，N女外型冶豔完全看不出僅有16歲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

東歐、俄羅斯外籍軍團入侵東區高端女模市場，根據北市警政風單位監控，這些俄羅斯女模懷著來台走秀掏金的美夢、但女模來台並非天天有工作，收入還得被經紀公司3~7、4~6比例分帳，參展走秀陪飯局更工作以場次計價，並沒有底薪保障。一般金絲貓女模在台收入遠比外界想像低很多，根據政風人員查訪，這些女模多居住在經紀承租的老公寓隔間套房內，生活環境骯髒惡劣，和外界看到性感冶豔形象相去甚遠！

知情人士指出：由於這些東歐女模在台正式收入較少，常有女模私下承接酒吧、哥舞廳表演跳舞、甚至當洋酒促銷小姐，但收入最多的永遠是提供特殊服務的伴遊妹或飯局女模，根據外籍女模業內人士透露，經紀條約有太多霸王條款。

▲烏克蘭籍未成年女模N在台居住環境相當簡陋。（圖／記者張君豪翻攝）

例如合同上會說明4:6或者5:5分成，但魔鬼藏在細節裡：「光看就知到經紀公司拿分成比例太高，但最重要的關鍵是：外籍女孩永遠不知合同價外，經濟人談成CASE價碼到底是多少？」

更嚴重問題是，台灣外模市場需求多以東歐國家為主，因東歐、俄羅斯國家女孩身材比例高挑、加上五官深邃、性感的的金髮碧眼、在商攝、展場代言領域相當吃香。

▲烏克蘭籍未成年女模N來台打工，她外型冶豔完全看不出僅有16歲。（圖／記者張君豪翻攝）

但這些來台東歐女模中不乏家庭貧困者、這群剛成年或未成年女孩肩負賺錢養家重責，都以觀光、學中文名義申辦簽證來台打工的狀況每天都在上演，但幾乎未曾聽聞遭到查緝，似已成為政府取締非法移工的漏洞。

政風單位透露，日前接獲情資懷疑有應召業者開設模特經紀公司並藉金絲貓飯局招攬民意代表、富商、警界高層應酬，雖政風人員監控多時並未發現具體勾結、包庇違法情事。卻意外發現參與飯局、走秀的烏克蘭籍N姓女模年僅16歲、N女來台工作、代言走秀、陪飯局，已明顯違反台灣移民法規和兒少保護法令。

政風人員當時還佯裝其他外籍女模台灣友人登門攀談調查，發現N女被公司安排住北市樂利路的老公寓加蓋套房內，房間到處積滿煙灰、沙發還被香菸燙出破洞，留理台、餐桌滿是食物殘紮和沒有清洗的碗盤，居住環境相當惡劣。

加上這些女模來台心態就是賺錢導向、陪飯局走秀多在晚上開工，下班就是回宿舍睡覺、放假就是上夜店酒吧等外國人聚集較多的場所，移民署或警方查非法移工多聚焦在工業區或外勞聚集處，高端商業市場、富商飯局儼然成為實務查緝上的盲點。

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