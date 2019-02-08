理財好手揭5個理財技巧　學起來年輕就可輕鬆賺

▲大過年領到了年終獎金，是手邊資金最充裕的時候。（圖／記者許凱彰攝）

財經中心／綜合報導

大過年領到了年終獎金，是手邊資金最充裕的時候。不過，到底要怎麼理財，才可以不做白工呢？MoneyPeach.com網站創辦人皮奇（Chris Peach）就在MarketWatch網站，撰文分享他個人在7個月內，償還5.2萬美元（新台幣159.1萬元）的經驗。這些習慣不只讓他還清債務，且讓他養成良好理財習慣。以下是他歸納出的5點心得。

1.生活單純時就開始做預算規劃

在剛踏入社會時，每天可能就負擔房租、水電費、了不起週末與朋友聚餐的費用。不過，從皮奇結婚後，房貸、育兒費等開始接踵而來，在沒有預算規劃的情況下，錢花罄了只好貸款，一個月就多了好幾千美元的債務。若能在沒太多支出時就養成習慣，好好做支出規劃，勢必再後來就算複雜時，問題也不至於太棘手。

2.車貸是你的敵人

皮奇分析，一般美國家庭收入的中位數是5.9萬美元，而在美國一部新車的平均售價約3.5萬美元。也就是一台車的費用，大約就佔掉一個家庭70%的年收入。無力償還的情況下，眼睛當然是瞄向貸款，不過貸款年限一旦垃長，這部車就面臨快速折舊與高額保養、維修費的問題，汽車最後也不能保值，只能低價賣出，換句話來說到頭來，可謂損失龐大。也因此皮奇決定不再花大錢買新車。

▲一台車的費用，大約會佔掉一個家庭70%的年收入。（圖／達志示意圖）



3.量入為出很重要

有時候財物出現負債，不一定是零收入，反而可能是收入最高的時候。皮奇表示，以他和他妻子的例子為例，財務出問題的時機點盡然是夫妻倆有最高年收入的時後，然而華麗的背後卻欠了一屁股債，只因為他們面對誘惑時無法說「不」。這野印證了Money Magazine一篇報導所言：「人們收入攀抵顛峰時，通常也是他們債務升到頂點之時。」皮奇則對這個狀況作出總結：過度揮霍讓你入不敷出，有了債務當然就是理財最大的天敵。

4.越早開始投資越好

關於這個狀況，皮奇舉了一個很好的例子。如果你18歲就開始一年投資2,000美元，假設平均年報酬率為8%，18年後累積的金額，將到達8.9萬美元，即使往後不再投入資金，到65歲仍能增加到52.2萬美元；不過同樣的數字，放到36歲才開始一年投資2,000美元，一直持續到65歲，也不過只有14.3萬美元。賺錢可能有很多方法，不過用時間養錢絕對是很快速的方法之一，這也呼應了愛因斯坦所說，複利，讓金錢隨時間推移而愈滾愈多，是世界上第八大奇蹟。皮奇說，如果他早點懂得這個道理，而不是28歲才開始投資，可能就多賺了好幾千美元。

5.隨時有緊急預備金

400美元（新台幣1.22萬元）的開銷看似不多，不過皮奇說，根據調查顯示，約有40%的美國人是無法付出這筆錢的。皮奇表示，在財務規劃的理想上，最好隨時要有可供你生活三到六個月基本開銷的備用金，若不行至少目標要有1,000美元（新台幣3.06萬元）當作意外支出，像修車費或小醫藥費。

皮奇為何重視這點，他再拿出自己例子舉例。多年前他的汽車發電機需要500美元修理，但因手頭沒錢，只好先用信用卡支付，然而這20%的利息，加上前月也因急需用錢而沒還，債務滾債的狀態下，卡債於是愈欠愈多。若當時能有緊急備用金可應急，就不至於陷入這樣浪費錢的狀況。