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經長稱核四重啟要6~7年　前廠長：只要3年就可商轉

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▲▼經濟部長沈榮津。（圖／記者馮建棨攝）

▲經濟部長沈榮津。（圖／記者馮建棨攝）

財經中心／綜合報導

經濟部長沈榮津年前提到核四重啟必須要6到7年，對此，曾經在核四工作長達15年的前廠長王伯輝一一反駁，並稱只要下定決心，就能在2年內放燃料發電，接著做完熱測試，最快只要3年內就可以啟動商轉。

根據《聯合報》內容，核四前廠長王伯輝退休前在核四工作長達15年，日前應香港核學會及城市大學的邀請，分享核四經驗，曾被問到難道不可惜放棄3000億的資產，王伯輝稱自己無法回答，但是封存時擔任廠長，覺得政治人物把核四當籌碼，並沒有真正了解，對於經濟部長沈榮津提出的3個因素，認為核四重啟還要6到7年，王伯輝一一反駁。

▲▼核四廠特高壓變電所。（圖／記者馮建棨攝）

▲核四廠特高壓變電所。（圖／記者馮建棨攝）

首先，對於經濟部長說立法院三度決議限制核四重啓的可能，王伯輝說，當年的時空背景，立法院在反核聲浪中，必須隨波逐流，然而，去年11月24日，一個公平公開的公投中，已經有接近60％的選民，投票解除2025廢核的條款。

再者，經濟部長說到重啓前必須解決台電公司與奇異公司的協商修約，處理包括工期、經費等項目，內容繁瑣，時程難以估計，對此，王伯輝完全無法認同，並說自己退休前正值與奇異公司談判的高潮，部長說時程難以估計，是因為雙方無誠意，談判個10年也有可能，但自己認為奇異公司在商言商，只要平衡公司的付出及核四完工後有安全運轉的商譽，才會一再增加求償費用，但如果政府政策是啓動核四，絕對會很快得到結果。

最後，對於經濟部長說核四機組為進步型沸水式反應器，儀控設備為全球首座，與其他機組無法相容，且部分零件已經停產，備品取得困難，王伯輝說，如果是真的話，核四啟動後沒有備品和零件就會停機，就不需要部長費心煩惱，並強調只要下定決心，核四就能在2年內放燃料發電，接著做完熱測試，最快只要3年內就可以啟動商轉。

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關鍵字：經濟部,沈榮津,台電,核四,王伯輝

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