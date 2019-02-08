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美元商品大檢視　豬年靠美元投資賺大錢

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▲▼美元。（圖／翻攝自網路）

▲銀行祭出美元高利，吸引民眾上門，其中的眉角不得不之。（圖／翻攝自網路、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

儘管美國聯準會(FED)升息偏向鴿派，但銀行業者仍紛紛祭出定存高利吸金，甚至出現「9.99%」的快閃高利，引起市場討論。專家表示，美國經濟相對於其他主要國家，仍為一枝獨秀，且聯準會保持升息周期。其二，中美貿易戰的不確定性，全球景氣下行風險未除。兩大因素支撐美元指數在盤整偏強整理。

美元定存、保單持續給利：一般銀行美元優利定存，年利率大約是在3%~3.5%間；不過不少銀行更威，台新銀行「超級利HIGH」外幣優利定存專案，只要在3月29日前，單筆達該美元1,000元以上的「新資金」或「新臺幣定存轉存」，即可享六個月期最高階年息9%。永豐銀也預計在情人節(14日當天，周四)上午9時推出限時限量、單筆美元2,099元享1個月期年息9.99%高利定存優惠；民眾當日線上成功登錄美元定存優惠名額後，還可分享給親友，一人搶快、二人同享高利優惠。

不僅定存拚高利，美元保單的宣告利率也是相當可觀，國泰人壽、新光、台壽與全球人壽的躉繳宣告利率都達到4%以上，讓保戶額外賺取增值回饋金，更是利上加利。美元走勢，穩中偏強，專家表示，即使投資美元要承受匯兌的風險，但還是有不少投資人前仆後繼前進，主要原因在於，美元是強勢的貨幣、且相較其他非美元外幣，美元也算較為穩定。

▲▼投資理財。（圖／翻攝自Pixabay）

▲投資美元商品須關注美經濟本質、調息腳步和中美貿易談判情況。（圖／翻攝自Pixabay）

元大美元指數正2 ETF研究團隊表示，美元走勢不外乎可以從經濟面及風險面兩大面向來觀察，首先，美國經濟面本質上並沒有太多的改變，美國經濟相對於其他主要國家，仍為一枝獨秀，且聯準會保持升息周期。其二，中美貿易戰的不確定性，很可能持續引爆，全球景氣下行風險未除。兩大因素支撐美元在偏強整理。

費用、利率計算要搞清楚：不論是銀行定存還是美元保單，業者們紛紛推高利吸金，但專家表示，美元商品不僅要承受匯兌上的風險，就算想要享受銀行的高利也有條件上的限制。包含高利計息為「年利率」計算，短期優惠過後將回到牌告利率，所以民眾投資也要注意牌告利率，許多銀行會規定定存資金來源必須是「新資金」，所謂新資金多指一定期間內，資金由他行轉入，且轉入有移轉的費用、手續費，這也是民眾追逐高利時必須要注意的。

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關鍵字：美元,定存,優惠專案,高利,風險,費用

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