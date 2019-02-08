懶人投資術　目標到期債到期還本吸金

▲目標到期債具有到期還價值的功能，只要不違約的情況之下，民眾可以享受利息，成為投資市場的寵兒（圖／Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

目標到期債券基金去(108)年全年規模大幅成長千億元，成為境內基金募集新主力。業者表示，在不違約的情形下，持有到期不擔心價格波動，如果真的違約，確實可能會發生損失，但享有優先補償順位，是投資人可以考慮選擇的標的之一。

根據投信投顧公會公布至去年底，目標到期債券型規模已高達1,419億元新台幣，光一年就爆增千億，成長幅度達333％，目標到期債券成了當紅炸子雞，不論是壽險保單連結的投資型保單或者是投信業者、財富管理銷售的基金，都是市場上熱門的商品。投信業者指出，目標到期債券具備較高債息的收益累積，債券評等也多為投資等級，不僅吸引許多零售散戶偏愛，就連許多法人、高資產客群也會關注相關的投資標的。

兆豐銀表示，目標到期債券基金，除了有確定到期時間與穩定債息，及較低的進入門檻外，只要債券無違約前提下，投資不需預測進出場時點，持有至到期日即按市場價格返還投資現值，在專業管理下，具減緩利率風險及分散市場波動風險效益，適合偏好享有債息及不願承受股市波動之投資人。

▲目標到期債基金投資人要關注匯率及違約的風險。（圖／翻攝自Pixabay、示意圖）

投信業者表示，目標到期債券基金有三項好處：一，在不違約的情況之下，持有到期不用擔心價格波動，債息可以再投資累積；二，持有到期如果沒有違約的情況之下，就有可以還本；三，如果違約下市有優先補償權；目前目標到期基金存續大約是3~6年為多，年報酬率3%~5%左右，所以外界認為適合小資族、保守族群以及資金的避風港。

不過值得注意的是，目標到期基金多為外幣計價，所以投資人有匯兌風險；其次，目標到期基金多投資新興市場債、高收益債券等，風險也市偏高，一旦發生違約或發行公司下市還是可能會發生損失；以及部分提前贖回，有價格波動風險或者收取費用的問題，都是投資人必須負擔風險。