「中獎率69%」≠ 有賺　2000元刮刮樂背後數字遊戲

▲ 台灣彩券推出限量版「2000萬超級紅包」刮刮樂。（圖／記者戴瑞瑤攝）

財經中心／綜合報導

台彩今年推出限量版「2000萬超級紅包」刮刮樂，吸引民眾趁著春節試手氣，而且根據台彩公布的數據計算顯示，2000元的刮刮樂中獎機率高達69.33%，更是掀起一股熱潮，但其實「中獎率69%」≠ 有賺，背後的數字遊戲其實還有玄機。

根據台彩指出，「2000 萬超級紅包」共有3個2000萬、5個200萬加賓士車、300個100萬，統計至2月7日為止，已刮出1個2000萬頭獎、2個200萬加賓士車、55個100萬。

▲台灣彩券推出限量版「2000萬超級紅包」刮刮樂。（圖／記者戴瑞瑤攝）

台彩表示，今年2000元刮刮樂獎項，共有3個2000萬元、5個200萬元加賓士車、300個100萬元、3120個10萬元、1600個3萬元、22160個1萬元、38萬5520個5000元、76萬400個2000元、160萬個1000元，並將以上中獎數累積計算，算出中獎率高達69.33%。

中獎率高達69.33%這個數據吸引不少民眾購買，但其實中獎不一定等於「有賺」，舉例來說，若只算5000元以上的獎項為41萬2708張，再除以總發行量399萬9744張，算得賺錢機率為10.31%，再將買刮刮樂的2000元也算進去，回本率則為29.32%，代表賠錢的機率高達70.68%，這是中獎背後暗藏的其他數字，提供給民眾參考。