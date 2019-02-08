財神爺花博送「2000萬超級紅包」　后里元大彩券行連2天刮出獎金100萬

▲彩券行示意圖。（圖／記者董美琪攝）

財經中心／綜合報導

今年農曆春節，台彩推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂掀起炫風，目前已經刮出1個2000萬頭獎、2個200萬加賓士車、55個100萬大獎，其中開在台中后里的元大彩券行，連2天刮出獎金100萬，讓老闆驚呼財神爺也來逛花博。

今年台彩在春節推出限量版刮刮樂「2000萬超級紅包」，不僅頭獎最高達2000萬元，更首次推出「200萬元加賓士車一部」，100萬元獎項還比去年多100個，共有300個，由於中獎機會增加，掀起今年春節刮刮樂熱潮。

▲ 台灣彩券推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂。（圖／記者戴瑞瑤攝）

台彩表示，「2000 萬超級紅包」共有3個 2000萬、5個200萬加賓士車、300個100萬，統計至2月7日為止，已刮出1個2000萬頭獎、2個200萬加賓士車、55個100萬。

其中，位在台中后里的元大彩券行在春節期間，連續2天刮刮出獎金100萬，該店店員表示，中獎人是名年約20幾歲的年輕人，年節期間到后里花博遊玩，一時興起走進彩券行想試試手氣，一進門就由老闆熱情介紹店裡初一財神爺進門眷顧，已經刮出「2000元超級紅包」的百萬大獎，建議他試試看。

店員指出，該名客人先請老闆挑一張2000元刮刮樂，沒想到才刮到第二張，就刮出百萬獎金，更讓老闆驚呼今年花博帶動人潮，也把財神爺都帶進來，才讓彩券行連續2天都刮出百萬大獎，老闆笑得合不攏嘴說，今年真的是「穩贏」。