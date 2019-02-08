「家有澎派年菜照樣嗑！」醫美龍頭愛爾麗老董　靠泰拳練出好線條

▲醫美龍頭愛爾麗集團董事長常如山，大嗑澎派年菜也不擔心，靠著打泰拳來維持精實的身材。(圖／常如山提供)

記者林淑慧／台北報導

家家戶戶都會在過年期間，展現拿手絕活端出最豐盛的菜色，慰勞家人一整年的辛勞，但豐盛的大魚大肉卻帶來熱量破表，醫美龍頭愛爾麗集團董事長常如山靠著打泰拳，即使大嗑澎派年菜也不擔心，仍能維持精實的身材。

常如山在2000年創辦愛爾麗集團，透過併購和全直營，在短短二年內快速拓展據點，成為台北市忠孝東路上據點最多的醫美業者，事業體更橫跨兩岸，目前全亞洲已有55家直營連鎖醫療據點，穩坐台灣醫美龍頭地位。

▲常如山在2002年創辦愛爾麗醫療集團，目前全亞洲已有55家直營連鎖醫療據點，穩坐台灣醫美龍頭地位。（圖／愛爾麗集團提供）

從事醫美事業多年，常如山對於保健養生格外重視，從小就好動的他，體育是他的強項，當兵時還曾入選空降特戰部隊，可見其身手之矯健。有次，常如山到泰國旅遊，意外接觸到泰拳課程，便一頭栽入成為泰拳迷。

專注盯著對手、雙手拳風陣陣、腳踢、肘擊、飛膝撞，這是常如山的泰拳自主練習的基本功，他每二天定期報到，每次練上至少半小時，再外加重量訓練半小時，讓他保持精實的身材線條，平時也常觀賞泰拳比賽，借鏡高手的拳擊策略。

▲愛爾麗集團董事長常如山到泰國旅遊時，意外接觸到泰拳課程，便一頭栽入成為泰拳迷。(圖／常如山提供)

「學習泰拳已經七、八年了，定期自主訓練，做一休一，體重都維持在70公斤，我可能是少數不用帶保鑣的老闆。」常如山向《ETtoday新聞雲》記者分享打泰拳的影片，根本是個「練家子」的身手。

台灣高齡化速度冠於全球，2025年高齡人口數將達到總人口的20%，即將跨越超高齡社會門檻，常如山表示，看好未來十年銀髮經濟將有爆發潮，將在高鐵沿線打造高端養生渡假村，讓老年生活過得好，更能有所善終，展現他親民的一面。

▲醫美龍頭愛爾麗集團董事長常如山平時也會練習詠春拳，作為健身的主要運動選項。(圖／常如山提供)