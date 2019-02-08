兩度被賣、最後裁員　諾基亞前員工告白「很珍惜現在」

▲6G願景影片。（影／聯發科提供）

記者周康玉／台北報導

怎麼這麼悲催？一個團隊經歷了兩次轉賣，最後因沒人想接手，只好裁員、關部門。聯發科芬蘭中心總監Ville Salmi自白，他曾經是諾基亞旗下無線數據機事業部一員，但他所屬的部門在短短十年間，卻遭遇兩次轉賣，最終裁員關門，就地解散。

這段故事要從2010年說起。曾經叱吒全球的手機霸主諾基亞，在2010年出售旗下的無線數據機事業部（Modem）以2億美元賣給半導體日商瑞薩（Renesas），不僅旗下GSM、HSPA、LTE數據機技術及一部分的專利全部移轉，並且該單位1100名研發人員也全數接手。

瑞薩雄心 三年後瓦解

因為這段諾基亞的興衰史，還讓當時諾基亞在芬蘭北部的研發重鎮－－奧魯（Oulu）一度沒落。因為諾基亞原本在奧盧基地雇用多達5000名員工，2013年奧盧的失業率突破16%，是1990年代初芬蘭金融危機以來首見。

瑞薩當年可不是隨便出手，因為其跨足通信和數據機的野心，還成立瑞薩移動公司（Renesas Mobile），與諾基亞共同研LTE等新一代數據機技術。

Ville Salmi就是當時被出售的一部分，他回想，由於諾基亞是老字號了，有的員工都待上十幾年，當時第一次知道自己部門要被賣掉，有點吃驚（shock），但是留下來的人，都是一群很熱愛無線數據的一群人。

沒想到短短三年，瑞薩業績不振，2013年6月宣布將瑞薩移動在芬蘭、印度等海外據點，以1.64億美元出售給美國無線晶片製造商博通（Broadcom），止血賠售。

博通買不到9個月裁員、關部門

原本以為博通可望成為救世主，沒想到才收購該部門不到9個月，博通便開始尋求新買主，甚至裁員，光是芬蘭地區裁員高達上千人，這群熱衷無線數據機的一群人只好就地解散。Ville Salmi不太願意回想這一段，只覺得當時對未來很不確定，不知道將來會怎樣。

大約4年前，因緣際會下，Ville Salmi才接觸到聯發科。聯發科芬蘭研發中心成立於2014年10月，此據點也同樣位在芬蘭奧魯，因為當地人口不多，僅23萬人，地域及人口規模很適合發展5G。

Ville Salmi說，因為前面的種種經歷，才有機會認識到聯發科和台灣文化，他很珍惜現在，聯發科是個大家庭，大家對未來已經沒有不確定了。目前團隊一共有130名研發人員，大多都是諾基亞的前員工。

Ville Salmi，他在業界已經21年，對於目前在做的事情很有信心。業界人士指出，目前在聯發科芬蘭中心投入5G測試研究，包含聯發科在內，此生態系夥伴全球僅有25家企業，如果不是個咖還無法參加。

▼聯發科芬蘭研發中心總監Ville Salmi（左）。（圖／記者周康玉攝）