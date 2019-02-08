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投資人快筆記！金豬年全球資本市場展望一次整理

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▲▼2019年全球資本市場展望。（圖／記者劉姵呈製）
▲2019年全球資本市場展望。（圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

揮別動盪的2018年，展望2019年，許多法人機構認為，儘管外在環境變因仍多，台股具有高企業獲利（估約2.4兆至2.5兆元）、高股利（估約1.5兆元）、及高現金殖利（估4.8%至4.9%）三高優勢，首季行情若回測前波低點，反而是投資甜蜜點浮現的絕佳契機，投資人宜逢低進場布局；而綜觀今年全球資本市場展望，法人點出股票、債券、外匯、原物料四市場的分析。

富邦投顧表示，今年股票市場受到全球企業獲利及經濟成長動能放緩，波動度仍大；若挑選自10月股災以來持續買超、營收成長、技術面強勢的個股，富邦投顧董事長蕭乾祥說，有內需消費、紡織，以及熱門族群5G及電動車相關的PCB、連接器、散熱族群及生技醫療股等

而防禦性個股挑選，多位法人也表示，國際股市震盪加劇，提前反應全球經濟不再強勁擴張之市場預期，顯示市場對於明年全球景氣放緩已有共識，因而開始調整投資布局轉趨保守，國際資金陸續從成長型股票撤出，轉向擁抱防禦型股票。

根據高盛證券統計，避險基金陸續降低科技股持股，轉為增持醫療股，而長期表現穩健且不易受到景氣多空影響的醫療股，儼然成為布局防禦型資產的首選。

另一方面，外匯市場因全球流動性持續緊縮，資金仍可能抽離新興市場，但部分體質良好國家可受惠於資金轉移效應，或者受到避險情緒提升，推升該貨幣漲勢，像是日圓。

債市方面，受到貨幣政策緊縮與市場不確定性升溫，美債殖利率可能先升後降，多數投資機構看好收益率較高的債券作衝刺，如高收益債、新興市場債、投資級債的部分；若經濟數據開始反轉跡象出現的時候，就可以調整為抗波動的公債，採取較為防守性的策略。

原物料市場方面，要小心全球經濟放緩及美中貿易摩擦擔憂，恐率先反應在原物料上。投顧法人指出，原物料價格自2016年以來一路向上，於2018下半年出現明顯轉折點，因中美貿易爭端導致下游需求不確定性日益增加。因此，整體獲利向上循環已於2018年結束，2019年獲利年增率將面臨挑戰。法人建議，因市場獲利預估可能出現下檔空間，此時應該減碼石化類股，並建議加碼上游鋼鐵業者，因其利差前景穩定。

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關鍵字：台股,投資建議,股市,2019年台股展望,原物料,債券,外匯,匯市

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