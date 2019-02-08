掌握新年第一季台股多空因子　紅包財不用求人！



▲掌握台股第一季多空因子，年後紅包財不求人。（示意圖／記者許凱彰攝）

記者劉姵呈／台北報導

過完農曆春節，市場關注台股第一季多空因子有哪些，好能從這些多空變化來調整自己的投資策略，不再重蹈2018年的覆轍。法人大多有共識，2019年將會延續去年為波動的一年，投資人必須謹慎調整資產配置與時時留意多空變化，來調整投資水位。

2019年持續影響的金融市場變數有中美貿易戰、美國聯準會升息、美國總統川普執政各項經濟數據包括機靜成長、失業率、工作機會、薪資成長及減稅政策等，另外也還有新的潛在變數正在干擾，像是歐洲央行調降歐元區的經濟展望，英國脫歐與義大利債務問題，不管是歐債風暴或是歐元反應政經變化下跌，都會不利新興市場資金動能。而中國大陸出口展望不樂觀，泡沫化也反應在各個產業上；另外因美中貿易摩擦，科技股有盛極而衰的現象，FAANG股價走勢分歧、高成長光環退散、個資保護問題也是網路股的大挑戰。

多數法人機構對於2019年台股展望較為保守，展望2019年第一季台股行情，法人表示，儘管有貿易戰干擾，但台股仍有正面因素支撐，像是美國總體經濟數據持續改善，消費動能仍強，台灣經濟穩健回溫，且台股仍具有高殖利率優勢；還有Fed偏鴿派，今年升息次數也下調為2次，緩和的升息步調有利市場資金動能與股市表現。同時，在股價修正之後，目前台股殖利率來到了4.8%，在全球主要股市裡相對較高，長期有機會吸引外資青睞，有助支撐台股。

對照歷史經驗，在經濟成長趨緩階段，台股合理本淨比（PB）介於1.5倍至1.65倍區間，預期加權指數會在最低8,500點至11,000點大箱型盤堅震盪。選股不選市仍是主要策略，看好AI、雲端、物聯網、5G、汽車智能化等應用趨勢，將為產業帶來新商機。

▼台股2019年第一季多空因子。（圖／記者劉姵呈製）



