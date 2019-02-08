過年分紅除夕全入袋　科技業年薪15個月起跳

▲台積電每年平均分紅約100萬以上。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

雖說科技業工程師常常被說賣肝換高薪，但整體薪資還是挺誘人，一般而言，科技廠年終加底薪至少都14-15個月，但真正的牛肉在於分紅獎金，每家公司的開獎時間不盡相同，但大多數都是在第三季，加上分紅上看20個月。

向來獎金最令人羨煞的晶圓代工龍頭台積電，每年分紅平均約在100萬以上，其分紅則是每年的2月、5月、8月、11月及次年8月分段領，考績從最差的「I」(Imporve/加強)、「S-」（Success-）、「S」（Success）、「S+」（Success+）、到最好「O」（Outstanding/優秀）一共分五等，大多數的人都在「S-」到「S+」，約占八成。

去年9月傳出台達電（2308）年薪上看20個月，根據台達電員工說明，其實是年薪12個月、加上三節2個月、再加績效獎金2個月，其中績效獎金要拿滿2個月不難，幾乎90%員工都可領到，但上看20個月則是多了分紅獎金，依據該部門是否賺錢、及員工個人績效而定，換言之保障16個月非難事，20個月則是看部門。

代工廠和碩（4938）卻不畏iPhone XR出貨動能減緩，依舊發出豐厚的年終獎金，據了解，分紅年終加上本薪最差可領16個月，最好則是18個月，換言之，扣掉保障年薪14個月，分紅年終介於2~4個月之間。

和碩員工指出，往年的分紅和年終加起來大約是介於2到4個月，加上保障年薪14個月，年領16個月到18個月不是問題，假如是非主力獲利部門例如測試單位，就可能領16個月的年薪，但一般而言，主力賺錢的部門像是iPhone模組、組裝等單位，年領18個月「很正常」。

▼仁寶今年尾牙首度人人發一萬，總獎金破億。（圖／記者周康玉攝）

筆電及Apple Watch代工廠仁寶年終獎金則是以2個月做標準，好一點的4、5個月都有，加上中秋、端午各半個月，全年12個月本薪外，至少可領三個月年終，不包括分紅。但仁寶今年首度在尾牙當中發出一人1萬元獎金，加上原有獎金，總獎金破億，對員工來說也是一大確幸。

英業達年薪除了保障14個月外，以及1.5個月的分紅獎金；此外，還會依照各單位發部門獎金，包括量產出貨獎金、現金獎勵（cash award）等等，每筆依底薪而不同，是依據「底薪X20% + 3000（元）」公式計算，換言之，如果底薪是五萬元，則領到1萬3000元，就算是最不賺錢的部門，也至少會領到3筆以上，月薪五萬來說，光是部門獎金最少可領到39000元，將近一個月的底薪。

台塑旗下記憶體廠南亞科的年終獎金有別於集團，一般台塑四寶是終獎金6個月，每人再加發2.2萬元紅包，南亞科則是比照一般科技廠，年終獎金2個月，端午與中秋節獎金各0.5個月，換言之年薪15個月。

▼英業達除了底薪外，各種部門獎金加起來將近一個月。（圖／記者周康玉攝）