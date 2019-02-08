「周杰倫家族也愛來！」　橘之鄉從團客休息站　變身網紅打卡熱點

▲過年期間宜蘭各地湧現遊客，橘之鄉觀光工廠的人潮絡繹不絕，遊客正跟隨著導覽人員的指引，親自動手做蜜餞及果醬。（圖／橘之鄉提供）

記者林淑慧／台北報導

今年春節假期長達九天，民眾出遊意願大增，觀光工廠業者大賺觀光財。位於宜蘭的橘之鄉，是國內觀光工廠的始祖，近年推出的手作蜜餞、果醬等體驗行程，不僅吸引觀光團、網紅部落客青睞，連明星周杰倫、言承旭都是座上賓。

過年期間宜蘭各地湧現遊客，各風景據點、觀光工廠的人潮絡繹不絕，橘之鄉觀光工廠經理林鼎剛表示，今年業績比去年春節好，每天都有上千人湧入，主因是年假夠長加上好天氣，橘之鄉也推出手作果醬課程，讓遊客體驗「有質感」的體驗行程。

▲橘之鄉原為蜜餞工廠，第二代林鼎鈞、林鼎剛接班後，決定將老廠房整建為北歐風的工作坊，連周杰倫、言承旭也帶著家人前來造訪，也吸引網紅前來取景，變身打卡熱點。（圖／橘之鄉提供）

過去，橘之鄉因不收門票，又供應免費的金棗茶，「團客休息站」因而得名，客源平均年齡層在五十歲。接班的二代林鼎鈞、林鼎剛，看到雪隧開通後的觀光人潮，在心中許下「打造鄉下潮店」、吸引年輕客源的願望。

▲走進吉箱工坊，像是走進童話故事中的城堡，挑高的木造空間裡，陳設著快頂到天花板的大椅子，讓遊客想起小時候仰望甜蜜食物的期待感。（圖／資料照）

「鄉下的工廠只有生產力，什麼都沒有，就把它變美，」林鼎剛說，哥哥和他決定將老廠房整建為北歐風的工作坊，展售區也打破過去櫃檯的設計，改為開放式空間。

▲橘之鄉接班的二代林鼎鈞、林鼎剛，看到雪隧開通後的觀光人潮，在心中許下「打造鄉下潮店」、吸引年輕客源的願望。（圖／橘之鄉提供）

「想打造充滿自由度的空間，」林鼎剛說，橘之鄉以開放式廚房展示烹煮蜜餞的過程，讓遊客一進門，就聞到、看到，員工穿梭在人潮裡，一一遞上產品試吃，吸引饕客味蕾，「遊客的五感都能被服務，就是我們的軟實力。」

走進吉箱工坊，像是走進童話故事中的城堡，挑高的木造空間裡，陳設著快頂到天花板的大椅子，讓遊客想起小時候仰望甜蜜食物的期待感。角落裡，一群香港來的觀光客，正跟隨著導覽人員的指引，親自動手做蜜餞。

▲過年期間宜蘭各地湧現遊客，橘之鄉觀光工廠的人潮絡繹不絕，遊客正正跟隨著導覽人員的指引，親自動手做蜜餞及果醬。（圖／橘之鄉提供）

手拿牙籤戳著新鮮金棗，精油飄散在空氣中，果香迎面襲來，「手作體驗課程，竟然有男性大學生結伴來參加，」林鼎剛說，近年社會推動性別平等、食安等教育，已逐漸發酵，而消費者也格外注重吃得健康，橘之鄉去年底推出手作果醬課程，單價高達900元卻仍供不應求，顯見生活需求已逐漸影響國人或國際觀光客的旅遊習慣。

林鼎剛說，但每多一道工序，不僅強化手做的氛圍，也是多一道門檻，和其他業者做出差異化，同時創造「眼球經濟」，吸引文青、正妹上門體驗、拍照，在網路上有了傳播效益，讓其開拓出四成的年輕新客源。

▲除了傳統蜜餞之外，橘之鄉也用當季、在地生產的水果製作果乾，受到注重健康的客群喜愛。（圖／橘之鄉提供）