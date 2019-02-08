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平均6秒鐘定生死　履歷技巧大公開輕鬆抓住人資眼球

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上班族、會計師示意圖（圖／達志／示意圖）

▲年後正式轉職高峰期，專家教你6大寫履歷的技巧，輕鬆抓住人資眼球。（圖／達志／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

又到了年後轉職高峰期的來臨時間，上班族每投一份履歷可能都要跟上百份履歷競爭，一名人資主管就曾透露，只願意花6秒鐘的時間瀏覽一份履歷，想要快速找到好工作，不想讓履歷石沉大海，專家教你6大技巧，讓你輕鬆抓住人資目光，和工作之們更靠近一步。

‧舉出成功案例／具體亮眼數據佐證

舉例來說，列舉過去曾參與過的行銷專案，以亮眼的數據或成績突顯，包括預算、個人執行重點、市場反應、成效等方式，能夠第一眼就讓主考官印象深刻，1111人力銀行副總經理何啟聖表示，若能參與知名度較高的案子，絕對是大加分。

‧條列化履歷每段重點標示

根據1111人力銀行調查顯示，近6成7的企業篩選每份履歷的時間不到1分鐘，平均過濾每份履歷的時間約在89秒上下，換句話說只有短短1分半鐘的時間，因此條例重點會比長篇大論來得精簡易讀。

‧相關工作的主管推薦大加分

與人為善是職場升遷的第一步，縱然是再有才華、再大本事的人，若無法與人共事，恐怕也是孤掌難鳴，職場中不乏與主管不對盤憤而離職，但「江湖在走sense要有」，若與直屬主管不合，更顯得「越級向上管理」有必要，一旦面臨轉職，如有長官力薦，職場之路會更順遂。

‧合適的大頭照片可快速吸引人資目光

1111人力銀行針對企業人資進行訪問發現，求職者「無相關經驗」、「沒有照片」、「沒有自傳」等狀況會直接秒刪履歷。在講求效率的職場環境中，人資為快速尋得適合人才，多會以特定檻位或履歷完整度來快速淘汰不適任求職者。

▲求職,面試,上班族,排隊,徵才,找工作。（圖／視覺中國CFP）

▲不少求職者為了得到一份好工作，曾經造假學歷而被開除，反而得不償失留下汙點。（示意圖／視覺中國CFP）

除了相關經歷的空缺之外，照片欄空格或缺少自傳，都是在履歷上「顯而易見」的空缺，自然成為企業判別求職者求職態度的第一印象。

‧強調對工作的專業度與企圖心

如何在茫茫的履歷大海中，一眼被看見，自傳內容可以好好發揮，強調自己有多麼想要這份工作的企圖心之外，還必須以專業知識技能來說服主考官自己足以勝任，何啟聖建議，求職者可以描述自己的職涯目標，並且向主考官說明自己未來在公司中，希望扮演的角色與承擔任務，會更顯得具體而且可行。

‧展現個人的競爭優勢，不誇張造假

曾見求職者以造假的學經歷矇騙人資，事後被發現，立刻被開除並退回溢領薪資的部份外，後續可能還要面臨刑事責任及民事賠償，職涯從此留下汙點，反而得不償失。

至於求職者被問及「不到三個月的工作經歷是否可以跳過不寫？」1111人力銀行何啟聖表示，可以不提但要絕對真實，細心的人資會從問答中推敲在職期間的合理性，更有企業人資要求職者出示勞保的投保記錄，用意就是在避免「造假」，提醒大家切莫方便行事或心存僥倖。

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關鍵字：年後轉職,履歷,面試,人資,求職,工作,大頭照,企業,人才,1111,何啟聖

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