年後轉職必看攻略　打破4大傳統迷思讓工作越換越好

▲工作越換越好是許多上班族的夢想，不過專家點破4大盲點，理性分析後才不會後悔。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆年後又一波轉職潮在辦公室醞釀著，不過工作想要越換越好，必須先得理性分析自己的優、缺點，還是單純跟著內心蠢蠢欲動的念頭走？專家打破職場上4大迷思，讓想轉職的人換份好工作，努力擠進高薪組，之後身價才能水漲船高。

‧每個工作都有「保鮮期限」

上班族都想要工作越換越好，不過卻忽略其實每個職務都有所謂的「保鮮期限」，才不會在職場上被淘汰。yes123求職網發言人楊宗斌認為，要先衡量自我「職場技術含量」多寡，以及評估所屬行業的前景，是持續被看好，或已遭到看壞。

‧換工作的最佳時間點

眼看同事一個個離職，心中開始出現「我也該跟著走嗎？」楊宗斌對此表示，若是已知現職企業營運前景轉差，導致同事紛紛離職，自己應該要有危機感，可以採取積極一點的轉職動作；不過若現職企業環境還算不錯，但仍有其他更好的大公司，條件更為優渥，年後或許可以試水溫，嘗試應徵一、兩家看看。

▲別再說「依公司規定」，不談薪水只能讓自己拿到低成本的薪水。（示意圖／記者周宸亘攝）

‧期望薪資怎麼談才不虧

對許多人來說，談薪水其實沒有那麼簡單，究竟怎麼談才不會吃虧，楊宗斌指出，起碼基於物價波動考量，新東家的薪水至少要有5%到10%的增幅，當然具體量化個人績效，再來談薪水加碼會比較好。不過也有像科技業、製造業，是以年薪14個月為基準來談，同時論及分紅多寡。

‧轉職後怎樣才不會後悔

現有公司的制度、文化、發展都不錯的話，上班族要如何評估才不會轉職後出現後悔的情況，楊宗斌建議，事前確實比較現職企業，與應徵企業兩家公司的制度、文化、發展，仔細評比之後，再決定是否轉職或續留。