春節走春迎財神　科技老闆財源廣進各信各的神

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

農曆新春參拜，為今年祈求福運，其實不僅一般民眾，就連科技老闆都愛求神拜佛，像是今年大年初一，鴻海董事長郭台銘就特別前往板橋香火鼎盛的慈惠宮參拜，還有像是宏碁創辦人施振榮，拜的則是南投天地堂地母廟，也因此頗負盛名。

國內科技大老拜神求得財源廣進，其中以郭台銘信奉關公最為知名，主要是因為自己的父親是警察，因此深受警察常拜的關公影響，過去山西關公祖廟聖像來台巡遊，郭台銘不僅親迎接駕抬轎，甚至出錢贊助全部活動，還有媽祖更是虔誠信仰，數年前也曾自費千萬，迎接湄洲媽祖來台。

當年湄洲媽祖來台，暫借供奉的慈惠宮，其實也是郭台銘時常參拜祈願的宮廟，位於板橋的慈惠宮，歷史悠久可以追溯到清乾隆十五年（西元1750年），主神供奉媽祖娘娘，左偏殿的財神廟更是因為郭台銘而聲名遠播。

今年大年初一郭台銘不僅前往敬香，並在臉書發文指出，2008年金融海嘯時，全球景氣低迷，鴻海當時營收2兆，而2018年鴻海營收達到5.4兆，成長3.2倍，若再加上相關企業，集團年營收高達6.1兆，因此郭董特別前來感謝媽祖娘娘的慈愛福佑。

▲湄洲媽祖來台暫借供奉板橋慈惠宮。（圖／記者李毓康攝）

宏碁創辦人施振榮則是信奉天地堂地母廟，主要是受到母親施陳秀蓮的影響，並保佑宏碁走過大風大浪，像是早期就因為地母協助找回價值數百萬美元的失竊半導體產品，以及後來宏碁轉型面臨的起起落落，都讓施振榮篤信地母保佑。

天地堂地母廟位在南投，為全台地母信仰中心，而地母為道教的重要神祗，更是主宰大地山川之神，廟前的八卦九龍池是知名景點，相傳只要在農曆戌日的早上6點到下午5點求三個聖筊，就可以藉由九龍池引自金鶯山的泉水消災解厄。

▲南投埔里寶湖宮天地堂地母廟。（圖／飛翔在天際，請勿隨意翻拍，以免侵權）